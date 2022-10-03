看不下去！某壽險公司總座打電話給公會 反對資產重分類
壽險界傳出最新消息，一些壽險公司積極遊說監理機關及會計研究發展基金會，欲修改會計公報的解釋來救淨值，一家壽險公司總經理看不下去，今(3)日主動致電壽險公會，明確表達反對立場。
針對上述消息，記者下午向壽險公會理事長陳慧遊查證，陳慧遊表示確有此事，內容則是無法透露。
外界關心壽險公會對救淨值的態度，陳慧遊說，公會向金管會主委黃天牧強調，是「公」的園地，他沒有個人意見。公會目前正在彙整意見，如果能夠表達一致看法時再跟外界報告。
陳慧遊說，今年8月31日，他當選壽險公會理事長後，秉持同舟共濟精神，主動發問卷給22家會員公司的總經理。
問卷9月底回收，22家壽險公司，包含中華郵政壽險處在內，只有一家公司的總經理談到淨值問題，希望壽險公會協助處理，而且，這家公司還是外商壽險。
有傳言說，壽險業都支持動用會計公報來救淨值，前幾大壽險公司更是全部都認同這種做法，陳慧遊表示，據他所知，即便都是大型壽險公司，對於金融資產重分類也是看法不一，正反意見都有。
陳慧遊並證實，的確有一家本土壽險公司總經理，認為修改會計公報的解釋，茲事體大，今天打電話到壽險公會來抗議，至於細節，無法透露。
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