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三商集團創辦人翁肇喜 回任三商美邦人壽董座

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
三商集團創辦人之一翁肇喜，今宣布回任三商美邦人壽董事長。圖／三商美邦人壽提供
三商集團創辦人之一翁肇喜，今宣布回任三商美邦人壽董事長。圖／三商美邦人壽提供

三商美邦人壽今召開臨時董事會，通過由三商集團創辦人之一翁肇喜擔任新董事長，他也是三商美邦人壽創立時的首任董事長。

三商美邦人壽表示，董事會今推舉三商集團創辦人翁肇喜先生擔任董事長，不僅是因為其具備壽險經營經驗及治理能力，同時具備財務、商務專業，也是公司大股東表示負責任及對公司支持決心的展現。

今年80多歲的翁肇喜，是三商集團創辦人之一，同時也是三商美邦人壽創立時的首任董事長，他畢業於台大商學院，具有英國桑德蘭大學文學碩士學位。

三商美邦人壽在剛創立時，在翁肇喜領導下，於創立5年後開始獲利，民國87年總保費收入一舉突破百億，他擔任三商美邦人壽董事長約7年，這次親自回任除為解決財務危機，也具有穩定軍心的力量。

三商美邦人壽表示，相信在董事長翁肇喜的帶領下，必定能繼續追求卓越，為保戶、員工及股東創造更高的價值。

三商美邦人壽 股東 保費

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