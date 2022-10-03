產險業面臨倒閉危機？黃天牧：有傷筋動骨 但不會倒閉

防疫雙險理賠金額持續擴大，至今已突破千億元，產險業8月底淨值943億元創2015年以來新低。立委擔心，鉅額賠款是否釀產險業倒閉風險？金管會主委黃天牧今（3）日說，業者「有傷筋動骨，但是不會倒閉」。

立委洪孟楷今日在財委會上質詢黃天牧，他指出，防疫保單理賠金額破千億，目前粗估將上看1500億元，過去有東南亞國家保險公司，因防疫保單拖累最後倒閉破產，國內產險公司目前有沒有這樣的狀況？

黃天牧回應：目前已有6家產險業者辦理增資，包含國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、新安東京、和泰產等，目前4家是金控，2家是股東都願意承諾增資。

洪孟楷再問，看起來這6家壽險公司掌控情況都是會理賠完畢，會不會有任何一家有倒閉風險？黃天牧回應，有傷筋動骨，但是不會倒閉。

保險局長施瓊華也補充，6家產險業都陸續在辦理增資，年底前應該會增資超過800億，其中中信產已啟動二次增資外，新安東京產今年底也會再啟動二次增資，施瓊華說，新安東京產二次增資金額約70億元左右，股東日商東京海上日動持股將超過50%，有機會成為新安東京海上最大股東。