聽新聞
test
0:00 / 0:00
產險業面臨倒閉危機？黃天牧：有傷筋動骨 但不會倒閉
防疫雙險理賠金額持續擴大，至今已突破千億元，產險業8月底淨值943億元創2015年以來新低。立委擔心，鉅額賠款是否釀產險業倒閉風險？金管會主委黃天牧今（3）日說，業者「有傷筋動骨，但是不會倒閉」。
立委洪孟楷今日在財委會上質詢黃天牧，他指出，防疫保單理賠金額破千億，目前粗估將上看1500億元，過去有東南亞國家保險公司，因防疫保單拖累最後倒閉破產，國內產險公司目前有沒有這樣的狀況？
黃天牧回應：目前已有6家產險業者辦理增資，包含國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、新安東京、和泰產等，目前4家是金控，2家是股東都願意承諾增資。
洪孟楷再問，看起來這6家壽險公司掌控情況都是會理賠完畢，會不會有任何一家有倒閉風險？黃天牧回應，有傷筋動骨，但是不會倒閉。
保險局長施瓊華也補充，6家產險業都陸續在辦理增資，年底前應該會增資超過800億，其中中信產已啟動二次增資外，新安東京產今年底也會再啟動二次增資，施瓊華說，新安東京產二次增資金額約70億元左右，股東日商東京海上日動持股將超過50%，有機會成為新安東京海上最大股東。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言