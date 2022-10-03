快訊

那個男人回來了！韓國瑜助選為「她」站台 合體影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

產險業面臨倒閉危機？黃天牧：有傷筋動骨 但不會倒閉

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

防疫雙險理賠金額持續擴大，至今已突破千億元，產險業8月底淨值943億元創2015年以來新低。立委擔心，鉅額賠款是否釀產險業倒閉風險？金管會主委黃天牧今（3）日說，業者「有傷筋動骨，但是不會倒閉」。

立委洪孟楷今日在財委會上質詢黃天牧，他指出，防疫保單理賠金額破千億，目前粗估將上看1500億元，過去有東南亞國家保險公司，因防疫保單拖累最後倒閉破產，國內產險公司目前有沒有這樣的狀況？

黃天牧回應：目前已有6家產險業者辦理增資，包含國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、新安東京、和泰產等，目前4家是金控，2家是股東都願意承諾增資。

洪孟楷再問，看起來這6家壽險公司掌控情況都是會理賠完畢，會不會有任何一家有倒閉風險？黃天牧回應，有傷筋動骨，但是不會倒閉。

保險局長施瓊華也補充，6家產險業都陸續在辦理增資，年底前應該會增資超過800億，其中中信產已啟動二次增資外，新安東京產今年底也會再啟動二次增資，施瓊華說，新安東京產二次增資金額約70億元左右，股東日商東京海上日動持股將超過50%，有機會成為新安東京海上最大股東。

增資 防疫保單 產險

延伸閱讀

美元保單保費要降了！金管會鬆口將調升責準率

藍委盯鏡電視審照案「傳蘇貞昌？」蔡清祥：尊重專業判斷

台股入熊市？「遛狗理論」遭質疑沒用！ 黃天牧：回歸基本面

祭出「外資限空令」導致加速倒貨？ 金管會：台股還有內資

相關新聞

震撼！三商美邦人壽新董座 三商行創辦人翁肇喜親掌

今日金融圈人事最震撼，懸缺156天的三商美邦人壽新任董事長，確定由80幾歲的三商行創辦人翁肇喜出任，翁肇喜已在下午14:...

美元保單責準率擬調升 金管會透露「明年保費會更便宜」

美元保單明年保費可望更便宜。金管會今透露，趨勢上來說明年美元保單責任準備金利率會調升。對民眾來說，責任準備金利率調升，明...

防疫險衝擊產險業危機 金管會：有傷筋動骨但不會倒閉

防疫險加疫苗險理賠已突破千億元大關，立委關注是否會有產險公司因此倒閉？金管會主委黃天牧今表示：「有傷筋動骨，但不會倒閉。...

台股限空令首發 黃天牧：要告訴市場這三件事

金管會兩大救市措施今起上路，金管會主委黃天牧今天說，調降借券賣出量、及提高融券成本，是要告訴市場，一、提振投資人信心，二...

南山人壽淨值轉負 潤泰雙雄回應了

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）透過潤成投控轉投資南山人壽綜合持股比例各為26.62%、25.14%；以今年第2季...

瑞信驚傳財務危機CDS利差竄高 高層忙打電話安撫客戶

•今日金融圈人事最震撼，懸缺156天的三商美邦人壽新任董事長，確定由80幾歲的三商行創辦人翁肇喜出任，翁肇喜已在下午14:30以三商壽新董座身份與同仁們見面。市場傳出消息，三商美邦人壽新任董事長將是「回鍋」，不過，此人並非外界臆測的劉中興，而是更大咖，曾經擔任三商美邦人壽第一任董事長的翁肇喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。