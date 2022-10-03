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防疫險衝擊產險業危機 金管會：有傷筋動骨但不會倒閉

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
立法院財政委員會今邀請金管會主委黃天牧率所屬機關首長列席業務報告。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今邀請金管會主委黃天牧率所屬機關首長列席業務報告。記者許正宏／攝影

防疫險加疫苗險理賠已突破千億元大關，立委關注是否會有產險公司因此倒閉？金管會主委黃天牧今表示：「有傷筋動骨，但不會倒閉。」

黃天牧今列席立院財委會，立委洪孟楷關注防疫險理賠持續飆高，是否會有產險公司面臨倒閉？黃天牧表示，防疫險可能造成產險公司傷筋動骨，但不會倒閉，目前增資的6家產險公司，有4家是金控旗下子公司或孫公司，2家則是車商或外資大股東支持。

保險局局長施瓊華表示，目前有6家產險公司增資中，預計到年底前增資金額將超過800億元。

目前除國泰產險已完成100億元增資、中信產險已完成40億元增資外，富邦產險也增資150億元，新安東京海上產險增資147億元、和泰產險宣布要增資260億元，兆豐產險增資20億元，而中信產正在進行二度增資50億元、新安東京海上產險也預計要二度增資，若以保險局預估到年底前增資超過800億元估算，新安東京海上產險二度增資應該會超過33億元。

施瓊華會後受訪表示，新安東京海上產險第二次增資應該不只30幾億元，預估是在70幾億元左右，大股東日本東京海上增資較多。

產險業受到防疫險衝擊財務後，是否對其他保單有影響？施瓊華表示，確實可能影響一些再保較少的保單，像是旅平險等，產險業可能在銷售這些保單時量能會受到限制，但不會完全影響保費，保費不一定會因此變貴，因為保費主要還是看過去的理賠經驗。

增資 防疫險 黃天牧

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