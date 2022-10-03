防疫險衝擊產險業危機 金管會：有傷筋動骨但不會倒閉

防疫險加疫苗險理賠已突破千億元大關，立委關注是否會有產險公司因此倒閉？金管會主委黃天牧今表示：「有傷筋動骨，但不會倒閉。」

黃天牧今列席立院財委會，立委洪孟楷關注防疫險理賠持續飆高，是否會有產險公司面臨倒閉？黃天牧表示，防疫險可能造成產險公司傷筋動骨，但不會倒閉，目前增資的6家產險公司，有4家是金控旗下子公司或孫公司，2家則是車商或外資大股東支持。

保險局局長施瓊華表示，目前有6家產險公司增資中，預計到年底前增資金額將超過800億元。

目前除國泰產險已完成100億元增資、中信產險已完成40億元增資外，富邦產險也增資150億元，新安東京海上產險增資147億元、和泰產險宣布要增資260億元，兆豐產險增資20億元，而中信產正在進行二度增資50億元、新安東京海上產險也預計要二度增資，若以保險局預估到年底前增資超過800億元估算，新安東京海上產險二度增資應該會超過33億元。

施瓊華會後受訪表示，新安東京海上產險第二次增資應該不只30幾億元，預估是在70幾億元左右，大股東日本東京海上增資較多。

產險業受到防疫險衝擊財務後，是否對其他保單有影響？施瓊華表示，確實可能影響一些再保較少的保單，像是旅平險等，產險業可能在銷售這些保單時量能會受到限制，但不會完全影響保費，保費不一定會因此變貴，因為保費主要還是看過去的理賠經驗。