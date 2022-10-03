美元保單保費要降了！金管會鬆口將調升責準率

金管會預計將在10月召開保單責任準備金利率會議，研擬調升美元保單6年期到30年期等各天期的責任準備金利率，想買美元保單的民眾，保費可望更便宜。

立委邱臣遠今在財委會上問說，美國升息，牽動保費的美元保單責任準備金利率是否會提高？金管會主委黃天牧說，目前已準備要開會，因為美國升息，美元保單責準率應該會調高。

保險局長施瓊華說，依趨勢來看，美元保單責準率應該會調升，「各天期」都會，調幅多少則要看保發中心建議，預計10月就會邀保發中心來開會。

新契約責任準備金利率走高，壽險公司不必收太多保費來複利滾存未來可能要理賠給保戶的責任準備金，連動所及，保費就會有調降的空間。

因今年有接軌IFRS17和ICS及壽險業投資收益等問題，加上今明年兩年升息壓抑通膨，一旦大舉拉升責準利率，金管會需考量壽險業投資是否可以支應，也希望壽險業多存些準備金因應。

市場預料金管會在各方因素綜合評估考量後，料調升幅度有限，想買美元保單的保戶，可能只剩下小確幸。