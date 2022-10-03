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安聯寶滿滿重大傷病健康險 六項重大傷病額外給付50%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
響應樂齡扶弱政策，安聯人壽將捐出「安聯人壽寶滿滿重大傷病健康保險」10月1日至12月31日止實收初年度保費的3%為微型保險保費基金，協助強化微型保險的社會安全網建構。圖/資料照片
響應樂齡扶弱政策，安聯人壽將捐出「安聯人壽寶滿滿重大傷病健康保險」10月1日至12月31日止實收初年度保費的3%為微型保險保費基金，協助強化微型保險的社會安全網建構。圖/資料照片

隨著國人飲食精緻化，加上外食盛行，讓民眾健康風險提高。根據衛福部最新統計，台灣領有全民健保重大傷病證明者已突破百萬人大關，其中「需積極或長期治療之癌症」已逾四成。

安聯人壽近期鎖定國人健康保障需求，新推出「安聯人壽寶滿滿重大傷病健康保險」，以「全民健康保險重大傷病」作為保障範圍，理賠認定標準更明確，只要非除外或排除之項目，可立即獲得理賠，且重大傷病範圍，包含契約「訂立時」及「有效期間內被保險人診斷確定當時」由中央衛生主管機關公告之重大傷病項目，使符合重大傷病定義之項目從新從優。

除重大傷病保險金外，自新投保件第2保單年度起或續保時起罹患慢性腎衰竭等六項特定重大傷病，另按保險金額的50%給付特定重大傷病保險金，且保障十年，保證續保到最高年齡70歲，以經濟實惠的保費，提供基本保障，為訴求年輕世代亦可負擔的保險。

根據「2022安聯AI健康指數大探索」指出，民眾健康指數越低，越不健康，其中罹患癌症、慢性精神病、全身性自體免疫症候群（全身性紅斑性狼瘡）、慢性腎衰竭 ，及呼吸衰竭等五項常見重大傷病疾病者的健康指數較低。

慢性腎衰竭及呼吸衰竭患者的健康指數更分別只有71.2及69.0，遠低於全國指數91.1，顯示其健康狀況較一般人惡化。

配合政府積極照顧弱勢族群人口之政策，為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，安聯人壽也宣布將捐出「安聯人壽寶滿滿重大傷病健康保險」10月1日至12月31日止實收初年度保費的3%為微型保險保費基金，協助強化微型保險的社會安全網建構，發揮保險善的力量，為弱勢家庭提供保障需求。

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