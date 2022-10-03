7家壽險淨值比慘跌…金管會：流動性無虞 保戶別擔心

美國快速升息，壽險業面臨淨值危機，上禮拜各家壽險公司9月底自結淨值比，南山人壽淨值比轉為負0.59%，另還有6家壽險自結數低於法定標準3%以下。金管會保險局今表示，壽險業流動性不會有問題，包含淨值掉較快的南山人壽、國泰人壽等，流動性都不會有問題，保戶不用擔憂。

保險局局長施瓊華今列席立院財委會，她會中受訪表示，到現在8月底為止，壽險業總保費收入約1.6兆元、給付接近1.2兆元，現金與約當現金還有約1.2億元，壽險業流動性不會有問題，包含淨值掉比較快的南山人壽、國泰人壽等，流動性也都不會有問題，從經營面看不會是個問題，「保戶不用擔心」。

施瓊華強調，因為9月累積升息幅度太大，債券殖利率上升導致評價損失，但只要沒有賣，就沒有實現虧損問題，壽險業到8月稅前還有淨利，現金流量也沒有問題，保戶不用擔心。

施瓊華說明，淨值掉下去，是因為現行會計公報上負債還是用利率鎖定，但資產已經採公允價值衡量，因此這兩年才會有落差，但這落差就負債面缺口來說還是小的，如果缺口縮小，淨值應該還會回升，回升應該會超過3%以上，等到明年3月底今年12月底淨值比、資本適足率（RBC）數字出來，用金管會設定情境去試算淨值有回升的話，可以認為是這幾年財報不匹配的狀況導致，不是真正經營實質上產生問題，是財報因為接軌有時間落差，17號公報各家壽險還在做準備、調系統，是會計政策上逐步接軌產生落差，不是經營上面臨問題。

依照規定，壽險淨值比轉為負屬「嚴重資本不足」，就要立即提財務改善計畫與增資計畫，目前南山人壽自結9月底淨值已轉為負。施瓊華則表示，「自結數只是在觀察公司的波動情形」，依照法規是看6月與12月淨值比，若淨值比為負，就算只有一期公司也要提財務改善計畫與增資計畫，且要限期內改善完成，若公司未於期限內完成改善，就要90天內採取「立即糾正」措施。

會不會還有壽險公司再落入3%淨值比紅線？施瓊華說：「我現在不敢定論，各壽險公司還會動態調整，各公司還有時間可以處理。」

針對壽險業希望爭取資重編財報，將金融資產重新分類，讓淨值能回升。施瓊華表示，金管會的立場是，必須在符合9號公報的原則之下，9號公報到底能不能重編，還是要依照公報的精神去處理，要看公報裡面的解釋為何，金管會沒有打算違背公報裡的內容。

立院財委會今下午則決議，會計公報理應維持穩定，IFRS 9一旦選定分類方式，原則上不應再改變，建請金管會應在會計研究發展基金會做出解釋之前，邀集專家學者、壽險公會召開公聽會討論，聽取各界意見。