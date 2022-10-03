允壽險「債券重分類」是掩蓋風險？黃天牧：因升息非正常

壽險業者近日向金管會提出「資產重分類」，希望債券重分類到攤銷後成本（AC）以成本列帳，使淨值馬上回升，引發立委郭國文和高嘉瑜抨擊此舉是破壞會計制度和穩定，掩蓋風險，立委林楚茵也說，投資人該如何去看待未接軌IFRS17前的淨值數字？

金管會主委黃天牧強調「這非粉飾太平」，因為升息是一個不正常情況，面對一個變局下，我們該盡的責任，金管會要穩定整個保險市場、穩定金融市場，讓保戶和投資人、存款大眾放心。

黃天牧語重心長地說，大家可以想一想，去年這個時候是怎樣的榮景，今年是怎樣情況，差別是因為美國升息12碼。他說，2000年安隆危機有一個問題，是用Market to Market（市價），操縱損益，造成安隆弊案。

他說，有人覺得Market to Market在市場穩定是OK的，但在市場據升的時候、變動的時候，不見得能夠真正穩定的表達一個公司的價值，所以金管會為何這時候要幫助保險業，是因為升息是一個不正常的情況。

黃天牧說，今天這個結果有兩個因素 一是IFRS9開帳選擇的會計政策，是AC或是OCI，決定了今天固定收益債券升息後的可能影響，這是當初壽險業者自己的選擇。

二是尚未實施負債面（保單）的公允價值，這兩個因素造成今天淨值的結果。

黃天牧強調，不是說去年特別好，今年特別壞，是因為升息關係，跟壽險業體質無關，是會計政策表達上的關係，金管會是因為這個原因，做監理的調整，主要目的是這樣子

他說，這是會計政策得失的問題，當初安隆用Market to Market去操作損益，金管會要尊重會計準則一些公報精神，允許範圍做調整。

黃天牧進一步說，他一路從2008年走到現在，金融市場穩定和保戶權益是金管會首先的要務，這是我最大的政策目標，這不是粉飾太平，這是面對一個變局下，我們該盡的責任，金管會要穩定整個保險市場、穩定金融市場，讓保戶和投資人、存款大眾放心。

他說，這是依照年底的年報作處理，國際監理機關在任何比較艱困情況都是以同樣金融穩定為目標，包括前兩年疫情期間，國家實施BASEIII階段都延後，目的是嚴峻期間，要有些權宜措施，讓市場更穩定，這不是只有台灣。