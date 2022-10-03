快訊

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

他實測這地點5G下載網速快破千Mbps 網友樂：賣房準備搬

IFRS4底下淨值負數 南山人壽強調接軌IFRS17後淨值逾3,500億

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

現行IFRS4會計制度下，保險公司的負債面沒有按市價評價，以致淨值大幅縮水，南山人壽9月底淨值變負數，南山發布新聞稿強調，2026年接軌IFRS17試算，公司淨值可逾3,500億元。

以下為南山人壽的新聞稿內容：

保險業經營特性是以持有長期資產以支持長期負債，近期面對市場利率走升，有助保險業利息收入增加，並不會影響我們對債券的長期持有。然而，在現行會計制度下，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以至於無法同時反映升息對資產及負債的影響，導致淨值產生不當減少之表達。

未來接軌IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債反映公允價值後，負債金額即會下降，淨值將增加並回復其應有之狀態，故當資產與負債同步反映市場利率變動，即不會產生淨值不當減少之情形。在利率上升的情境下，有關保險業財務報表中淨值表達產生不當之減少之比較分析如下：

現行會計制度：資產(減少)-負債(未變動)=淨值(不當減少)

反映負債公允價值：資產(減少)-負債(減少)=淨值(不會產生不當減少)

經公司試算，倘資產負債同步反應利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3,500億。主管機關也曾對外表示，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

南山人壽今年營運績效亮麗，前八月獲利累計450億元，資本適足率(RBC)之清償能力指標高於法定標準300%以上，整體財務狀況、資產體質良好，資金充裕無流動性風險，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

目前雖因短暫利率波動影響債券評價，但持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，未有實際損失，亦未損害客戶權益。南山人壽將會持續監控淨值比狀況，並適時提出因應措施，以符法定之監理指標，確保公司財務穩健、保障客戶權益。

淨值比 保險 南山人壽

延伸閱讀

壽險9月底淨值比慘跌 南山人壽轉負、6家低於3%

壽險淨值惡化 牽動金控配息能力

壽險搶保戶 打健康加值牌

民眾補強醫療險 意願高

相關新聞

7家壽險淨值比慘跌…金管會：流動性無虞 保戶別擔心

美國快速升息，壽險業面臨淨值危機，上禮拜各家壽險公司9月底自結淨值比，南山人壽淨值比轉為負0.59%，另還有6家壽險自結...

壽險9月底淨值比慘跌 南山人壽轉負、6家低於3%

美國快速升息，壽險業面臨淨值危機，上禮拜各家壽險公司9月底自結淨值比出爐，金管會透露，南山人壽9月底淨值比已轉為負0.5...

台股限空令首發 黃天牧：要告訴市場這三件事

金管會兩大救市措施今起上路，金管會主委黃天牧今天說，調降借券賣出量、及提高融券成本，是要告訴市場，一、提振投資人信心，二...

允壽險「債券重分類」是掩蓋風險？黃天牧：因升息非正常

壽險業者近日向金管會提出「資產重分類」，希望債券重分類到攤銷後成本（AC）以成本列帳，使淨值馬上回升，引發立委郭國文和高...

數位引領未來 宏利數位基礎設施多重資產基金10月3日開募

民眾對便利生活的追求，持續推動科技發展，依據亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）於2020年的預測，未來15年數位基礎設施將...

9月底淨值比轉負 南山人壽：用IFRS 17計算淨值逾3500億

金管會今透露，南山人壽9月底自結淨值比轉為負0.59%，另還有6家淨值比自結數9月底低於法定標準3%以下。若依照業界估算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。