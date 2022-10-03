滙豐投資管理宣布 逐步退出燃煤產業投資

滙豐投信母集團滙豐投資管理（HSBC Asset Management）宣布將逐步退出燃煤發電和開採產業的投資政策。

滙豐投資管理表示將積極與各公司董事會合作，已於2030年前在歐盟及經合組織市場、並於2040年前在全球市場實現退出燃煤產業的計劃。若相關公司未能在特定時間框架內，制定明確退出燃煤產業的轉型計劃，將會失去滙豐投資管理的支持，包括在年度股東大會上對公司主席投反對票，或最終退出公司投資。

此政策與滙豐投資管理所簽署的「淨零碳排放資產管理公司倡議」（Net Zero Asset Managers Initiative）目標一致。滙豐集團已於2020年訂立目標，致力在2050年將其融資和投資組合達到零碳排放；滙豐投資管理所宣布的政策是滙豐集團實現淨零排放目標的重要一步，對推動集團逐步退出燃煤發電和開採市場作出貢獻。

滙豐投資管理環球行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）表示：「這是我們逐步退出燃煤產業投資的重要里程碑。只有通過相互協調和合作，共同實現《巴黎協定》目標，才能減少全球碳排放量。滙豐投資管理決心實現作為資產管理公司的責任，並已停止直接投資於新設立或現有的燃煤項目。我們亦正在從多方面努力：在退出燃煤投資的同時，透過開拓另類投資的創新方案，擴大永續基礎設施建設的項目，以領先投資於重要的氣候科技解決方案。」

馬禮豪續表示：「我們相信需要與客戶共同努力以促進轉型並退出燃煤產業，亦

秉持公正原則的轉型。如果相關公司不採取或不願採取積極可信的減排措施，滙豐投資管理將終止與其合作。」

該政策的主要內容包括：

一、接洽主動及被動投資的公司：如果和相關公司的洽商未能取得成果，對那些超過10%收入是來自燃煤產業，但未能提供氣候相關財務披露工作小組（TCFD）或同等級別報告的公司，滙豐投資管理將不會投票支持其主席連任。同時，對那些在接洽後仍欠缺完整轉型計劃的公司，滙豐投資管理亦將對其主席投予反對票。

二、加強與發行人的聯繫洽商：包括可選擇逐步減少投資於轉型計劃與滙豐投資管理淨零排放目標不符的公司。

三、主動型投資組合：於2030年底前，滙豐投資管理的主動型投資組合將不再持有任何位於歐盟及經合組織市場、超過2.5%收入來自燃煤方面的上市公司股份，這將在2040年延伸至全球市場的主動型投資組合。此政策將適用於所有滙豐投資管理擁有投資決定權的投資組合，以及滙豐投資管理擁有重大控制權的基金。

四、從即刻起，滙豐投資管理的主動型投資組合將不再參與任何從事燃煤產業公司的公開募股（IPO）或一級市場固定收益融資。

五、對於其他超過10%收入與燃煤產業相關的公司的首次公開募股或主要固定收益融資，滙豐投資管理將對其轉型計劃進行更詳細的盡職調查，以確保與滙豐投資管理的淨零排放目標相一致。

六、被動式投資：滙豐投資管理將不再推出燃煤公司成分股佔超過2.5%比重的ETF或指數基金。唯一例外是該ETF或指數基金的投資策略與巴黎協定升溫限制1.5 度的目標一致或有清晰的撤資方案。滙豐投資管理亦會與指數供應商合作，擴大不涉及燃煤企業的指數種類和被動投資組合產品範圍，以減少燃煤產業投資。

滙豐投資管理亦會重新審視其他投資策略，例如：另類投資和流動資金，並會公布相關投資策略的中期減排目標和進展情況，以確定相關資產在2050年或之前達致淨零排放目標。此政策將每年進行審查，以應對外在環境的改變。

至於台灣方面，滙豐投信投資長韋音如表示：「滙豐投信陸續在永續投資領域取得進展，包括發行滙豐ESG永續多元資產組合基金，註冊引進滙豐全球股票氣候變化概念及滙豐環球低碳債券基金，致力成為責任投資的市場領導者，並透過ESG整合、盡職治理與行業倡議三大方式，推動向永續經濟轉型，為客戶及社會帶來長遠利益。」

韋音如說，滙豐投信遵循集團政策，嚴格實踐紀律投資，結合估值框架，不斷努力提高經風險調整後報酬，同時將永續概念整合到整個投資平台。「我們希望在陸續導入集團燃煤碳排放改善投資政策的同時，促進整個被投資公司的積極行為，並倡導與產業合作建立更永續的金融體系。」

滙豐投資管理致力提供各種投資策略，在逐步退出燃煤產業的同時且在可負擔的情況下確保能源轉型。當前，提供清潔能源基礎設施的投資近在眉睫至關重要，透過滙豐投資管理的另類投資業務，將專注於清潔能源投資方案，以及支援低碳能源系統的早期科技研發投資項目，包括投資氣候科技與永續基礎設施項目。