9月底淨值比轉負 南山人壽：用IFRS 17計算淨值逾3500億

金管會今透露，南山人壽9月底自結淨值比轉為負0.59%，另還有6家淨值比自結數9月底低於法定標準3%以下。若依照業界估算，南山人壽淨值到第3季底已轉為負600億元以上。南山人壽今表示，若資產負債同步反映利率上升影響，也就是用IFRS 17精神試算，9月底淨值餘額可逾3500億，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

南山人壽表示，保險業經營特性是以持有長期資產以支持長期負債，近期面對市場利率走升，有助保險業利息收入增加，並不會影響對債券的長期持有。然而，在現行會計制度下，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以致無法同時反映升息對資產及負債的影響，導致淨值產生不當減少之表達。

南山人壽指出，未來接軌IFRS 17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債反映公允價值後，負債金額即會下降，淨值將增加並回復其應有之狀態，故當資產與負債同步反映市場利率變動，即不會產生淨值不當減少之情形。在利率上升的情境下，有關保險業財務報表中淨值表達產生不當之減少之比較分析如下：現行會計制度：資產(減少)-負債(未變動)=淨值(不當減少)

反映負債公允價值：資產(減少)-負債(減少)=淨值(不會產生不當減少)

南山人壽表示，經公司試算，若資產負債同步反應利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3500億。主管機關也曾對外表示，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

南山人壽強調，今年前八月獲利累計450億元，資本適足率(RBC)清償能力指標高於法定標準300%以上，整體財務狀況、資產體質良好，資金充裕無流動性風險，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

南山人壽表示，目前雖因短暫利率波動影響債券評價，但持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，未有實際損失，亦未損害客戶權益。將會持續監控淨值比狀況，並適時提出因應措施，以符法定之監理指標，確保公司財務穩健、保障客戶權益。