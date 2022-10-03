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金融科技聯手減碳 北富銀、光寶科簽永續指數連結貸款

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台北富邦銀行宣布與光寶科技完成1.5億美元永續指數連結貸款案（Sustainability-linked Loan, SLL）簽約，是光寶科技集團首筆永續指數連結貸款，將具體連結碳排放及廢棄物減量等做為永續衡量指標，協助光寶科彈性調度資金，滿足營運及推動永續經營所需。

透過此案，北富銀將攜手光寶科發揮金融業和科技業強強聯手之效，期能帶動更多企業投入減碳的行列。

光寶科是台灣首家上市的電子公司，向來是科技業界推動ESG的模範生。光寶採用以科學為基礎的減量目標（Science Based Targets, SBT）設定中、長期碳減排目標並通過SBTi 驗證，承諾於2025年達成每單位營收排碳量減碳39.3%的目標。

同時，光寶科積極發揮影響力，攜手供應商共同開發低碳排永續材料，推動綠色創新與製程節能，建構產業循環經濟。近年來光寶科技積極投入海洋廢棄保麗龍再生塑料開發計畫，將海洋廢棄保麗龍回收處理後，透過塑膠改質技術將處理後的保麗龍，轉變成可製造鍵盤與滑鼠的再生塑料，成為全球首家獲得海洋塑膠（Ocean Plastic, OP）溯源與性能雙認證的企業，創建國內海廢循環經濟的新典範。

永續連結貸款（Sustainability-linked Loan）是近年金融業不斷成長的一項服務，銀行透過與企業共同討論與檢視須在期限內達成哪些關鍵的永續指標，來決定企業是否能獲得更優惠的放款利率，有助於鼓勵企業付諸行動以達成永續經營目標。

北富銀表示，光寶貸款將與數個具指標性的永續關鍵績效目標結合，包括碳排放及廢棄物密集度等，北富銀將定期年度檢視，若是達成永續衡量指標，光寶即可獲得利率減降的優惠。

根據MSCI今年6月所發布的淨零追蹤（Net-Zero Tracker）季度報告，若要實現1.5°C的氣候目標，在2050年前全球上市公司需將每年的總碳排強度平均降低8-10%，在MSCI全球指數（ACWI）涵蓋的2,900家企業中，只有46%的企業採行巴黎協定控制升溫不超過工業革命前2°C的目標，符合1.5°C升溫目標的上市公司更只有11%，顯示許多企業仍待強化減碳的意識與作為。

光寶科 減碳 北富銀

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