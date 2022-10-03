證交所招募四大類人才 今起報名
臺灣證券交易所號召具熱情、創新理念的新血加入，擴大招募會計、法務、商管、資訊等四大類別人員，期待各界優秀人才跨領域共融合作，為資本市場永續發展注入新動能。
證交所預計招募32名新進人員，包括：會計人員八至十名、法務人員一至二名、財金人員二至三名、業務規劃人員一至二名、資通安全人員六人、應用系統開發人員五名、系統與網路管理人員五名、大數據與資料科學人員四名，歡迎踴躍報名，加入證券市場行列。
證交所走過一甲子，陪伴資本市場歷經自由化、國際化及全球化發展洗禮。隨著新興科技不斷創新，值此推動金融科技數位轉型之際，對外徵才。證交所提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展。新進人員除享勞、健保外，臺灣證券交易所提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼等多項福利措施，以及多元化社團活動及教育訓練。
度新進人員招募之報名期間，自10月3日（星期一）起至10月24日（星期一）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20221112
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言