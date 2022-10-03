證交所招募四大類人才 今起報名

臺灣證券交易所號召具熱情、創新理念的新血加入，擴大招募會計、法務、商管、資訊等四大類別人員，期待各界優秀人才跨領域共融合作，為資本市場永續發展注入新動能。

證交所預計招募32名新進人員，包括：會計人員八至十名、法務人員一至二名、財金人員二至三名、業務規劃人員一至二名、資通安全人員六人、應用系統開發人員五名、系統與網路管理人員五名、大數據與資料科學人員四名，歡迎踴躍報名，加入證券市場行列。

證交所走過一甲子，陪伴資本市場歷經自由化、國際化及全球化發展洗禮。隨著新興科技不斷創新，值此推動金融科技數位轉型之際，對外徵才。證交所提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展。新進人員除享勞、健保外，臺灣證券交易所提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼等多項福利措施，以及多元化社團活動及教育訓練。

度新進人員招募之報名期間，自10月3日（星期一）起至10月24日（星期一）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20221112