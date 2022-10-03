聯準會升息不斷 利用紀律投資戰勝市場震盪

2022年市場面對俄烏戰爭、原物料價格飆升、通膨爆表下，美國聯準會鷹派升息，市場波動震盪加劇。富蘭克林華美投信認為，因通膨與聯準會的表現，不斷地出乎市場預料，在這個動盪的環境之中，投資人往往無所適從。然而，其實有一項操作方法在此時能夠完美適應當前環境的策略，那就是定期定額法，鼓勵利用2千元起開始基金投資，累積一桶金。

美國聯準會主席鮑爾(Powell)仍維持「打擊通膨」為最高原則，預期美國市場持續升息，全球資金恐持續自新興市場國家抽出，繼續回流美元資產，也因此造成股市持續震盪整理，波動風險加劇，故富蘭克林華美投信於9月推出「倍金術」讓小額資金能有機會透過定期定額複利累積，長期投資在多頭時循環獲利。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲分析，美國聯準會現階段最大任務為控制通膨，即使需求面減弱也會升息縮表，利率上揚壓抑股市評價，加上投資人對於鷹派的強硬做法出乎預料，失望性賣壓湧現，而受利空因素干擾，市場波動加劇，第四季全球股市操作面應謹慎應對，核心持有中長線看好的優質企業，或利用績效較佳之生技基金做中長期的定期定額。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，最近市場的干擾因素增加，包括:歐洲天然氣供應管線嚴重漏氣、烏克蘭4區域投票聯署贊成歸化入俄以及年底再次鷹派升息的預期，讓大家對於經濟成長衰退前景更擔憂，然面對市場波動，建議不妨利用定期定額，抵禦市場波動，且持續分批投資基金，中長期累積後，才有機會在股市反彈時掌握獲利機會。

富蘭克林華美投信表示，針對不同市場的波動度，我們推出兩千兩檔「倍金術」活動，利用富蘭克林華美第一富基金加上富蘭克林華美特別股收益基金(台股+全球)的組合，或是富蘭克林華美AI新科技基金加上富蘭克林華美生技基金(科技+生技)的組合，提供投資人能小額入手，也同時分散風險的優化投資組合，讓小資族群理財不痛苦，也利用簡單的步驟，可將薪水盡可能轉化為財富。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，現階段投資人要做的事並非恐慌殺出，不如利用精選基金投資組合，小額2000元投資起，紀律式的定期定額扣款，降低市場波動影響，若能中長期累積，則有機會以雙倍投資動能、獲得加倍投資體驗，建議投資人把握目前修正期間，逢低布局，中長期持續累積。