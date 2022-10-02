子壽險債券虧損問題 成母金控配息大麻煩

升息讓壽險業手上債券出現評價減損，龐大的帳上未實現損失，成為壽險型金控明年配息的大麻煩。若以今年6月底財報數字來看，五家旗下有較大壽險公司的金控中，僅有富邦金（2881）、中信金（2891）明年仍具有配息能力外，國泰金（2882）、開發金（2883）和新光金（2888）都恐難配發股息。

金控主管說，唯一的轉機是今年第四季，股債市況轉好，讓壽險型金控旗下子壽險金融資產未實現損失不再擴大，但就目前強升息腳步未歇、經濟恐衰退下，第四季市況愈好不易。

金管會在2021年3月底，曾發出一紙依《證交法》41條規定的公開發行公司需提列特別盈餘公積的規定，依該函令，公開發行公司若當期有發生帳列「其他權益」（包括金融資產未實現損失）減項時，就須提列同等數額的特別盈餘公積，而特別盈餘公積也禁止分派股息。

以五大壽險金控6月底半年報數字，以子壽險公司未實現損失超過千億元者，包括富邦金、國泰金和開發金三家，中信金和新光金子壽險的金融資產未實現損失部位約580~770億元之間。

若再加上五大壽險金控今年獲利預估、及未分配盈餘的「家底」來估算，因富邦金「家底」雄厚、中信金子壽險未實現損失部位較低，明年仍有配息實力外，其他三家都恐難配息。

若以14家上市櫃金控（不含日盛金（5820））來看，明年將有8家金控都出現配息困難，等於超過半數金控配息都有難度。