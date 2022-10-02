空前危機！壽險業第三季淨值失守兆元 有業者已轉負數

壽險業淨值再惡化。第三季台美股債市崩跌，市場粗估9月底整體壽險業淨值將失守兆元大關，恐已下探8000億元的七年低點，更有一家大型壽險公司淨值恐轉為負數；據透露，金管會已要求各壽險業「周周回報」最新淨值數字、緊迫盯人，對這波空前的淨值危機嚴陣以待。

市場以第三季台股單季下跌9.4%、美S&P500指數下跌5.3%，美、台十年公債殖利率各上揚85.5、及44.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）、台幣貶值6.72%這五大因子做敏感度分析，推估9月底整體壽險淨值恐已剩8000~9000億元左右。

據統計，壽險業上一次淨值低於兆元是2015年陸股崩跌時，當時整體壽險淨值從2014年底1兆351億元，隔年就跌到9948億元。睽違七年後，壽險業淨值再度失守兆元關卡。

若進一步依第二季財報、以上述五大影響因子做敏感度分析，試算各家壽險業，第三季底將會有一家大型壽險公司淨值將轉為負數，淨值比低於3%的家數也會增多。

壽險業淨值惡化，衝擊股東和投資人最鉅，拖累大股東事業體，也考驗大股東對轉投資壽險業的增資能力，如南山拖累了潤泰集團、三商美邦拖了三商集團，子壽險也拖累了母金控，讓金控淨值縮水。

其次，讓買壽險股或壽險型金控的存股族，股息恐縮水，牽動壽險業對外投資和拆借條件的信用評等也面臨考驗。

金管會主委黃天牧今（3日）將赴財委會對「升息對金融業影響」做專題報告，預料立委將聚焦升息侵蝕壽險業淨值、金管會如何因應等議題。

金管會對這波壽險業空前的淨值危機，已採多招應變，一、9月起，要求22家壽險業者，以每周五一早、確定美股收盤後的最新淨值數字，「周周回報」給保險局，以利掌握市場最新動態。

二、壽險業今年財報若有淨值比等財務比率不足者，將採「實質綜合性評估」，若清償能力並未弱化，將允許業者可提出「增資以外」的財業務改善計畫，如降低舊債在OCI（綜合損益）部位，藉此降低升息對淨值的衝擊。

三、壽險公會已修正「保險業風險管理實務守則」將政經風險納入保險業風險管理應控管內容，金管會也要求業者須對各國升息政策做財業務、淨值的影響評估並研擬因應、強化控管措施提報董事會，並要求內部稽核單位須就執行情況做查核並將查核結果提報董事會。