央行示警 虛擬資產市場爆四大風險

「幣圈一天、人間十年」，幣圈中的流行語，凸顯比特幣等虛擬資產價格暴起暴落的特性。中央銀行近日示警，虛擬資產市場爆四大風險，包括比特幣價格大跌、美元穩定幣TerraUSD（UST）崩盤、虛擬資產借貸平台Celsius Network無預警凍結客戶資金以及對沖基金三箭資本（Three Arrow Capital）破產等風險事件。

央行指出，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，2020年3月至去年底，美國等主要國家央行與財政部持續採取寬鬆貨幣政策與擴張財政政策，在市場資金充沛及投機炒作的帶動下，比特幣價格順勢大幅上揚，去年11月曾創新高至6萬8,789美元；但之後美國Fed貨幣政策逐步回歸正常化，比特幣價格已大幅回落，期間最低曾跌至1萬7,709美元，跌幅超過七成。

央行表示，投機炒作資金的退潮，戳破有些虛擬資產泡沫或騙局，接連引發近期美元穩定幣UST崩盤、美國虛擬資產借貸平台Celsius Network無預警凍結客戶資金，及以虛擬資產為主的對沖基金三箭資本破產等風險事件。

有鑑於此，主要國家朝加強監管方向前進，至於我國，目前已就洗錢防制範疇進行監管，行政院並邀集經濟部、法務部及財政部等相關部會進行討論，將持續蒐集國際機構的監管建議與主要國家的作法，研議適合我國的管理架構。

央行9月22日理監事會後記者會參考資料「虛擬資產市場最近風險事件與主要國家監理方向」指出，自去（2021）年11月起，美國聯邦準備體系（Fed）貨幣政策逐步回歸正常化，先前寬鬆的資金退潮後，已對許多市場都產生了不小的影響，特別是投機炒作風氣盛行的虛擬資產市場，受到的影響更鉅。

央行示警，虛擬資產市場爆出四大風險，包括：一，比特幣等虛擬資產價格較去年高峰大幅回落；二，今年5月美元穩定幣UST崩盤，突顯穩定幣價格其實並不穩定；三，虛擬資產借貸平台Celsius Network透過高息帳戶吸金，再將客戶資金用於不透明且高風險的投資，潛藏在服務條款中的細節對其客戶極為不利，直到今年6月12日受虛擬資產市場持續崩盤的影響，才無預警地凍結其客戶帳戶提款及轉帳等功能，並於7月13日聲請破產；四，以虛擬資產為主的對沖基金「三箭資本」，因過度槓桿及風險管理不當，最終走向破產。

央行表示，比特幣等虛擬資產價格波動劇烈，迄今仍多為投機炒作的工具，近期發生的風險事件如同在重演傳統金融史上出現過的教訓，因此，主要國家朝加強虛擬資產監管的方向前進；至於我國，現階段虛擬資產相關產業是由金管會就洗錢防制範疇進行監管。在產業治理、投資人保護及稅賦等事項的監管方向，行政院已邀集經濟部、法務部及財政部等相關部會進行討論，並將持續蒐集國際機構的監管建議與主要國家的作法，研議適合我國的管理架構。