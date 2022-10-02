國泰產調整防疫險理賠門檻 抗病毒藥物才可理賠

防疫保單理賠壓力倍增，產險業撐不住了。國泰產險本月公告，10月1日起確診者居家照護提出申請住院日額，要提出醫療行為證明文件，例如公費抗病毒藥物，才能給付住院日額。

根據金管會統計，至9月26日止，防疫保單已理賠超過219萬件、理賠金額逾840億元；疫苗險理賠件數55.2萬件，理賠金額229.4億元，防疫雙險總件數274萬件，理賠金額破千億、達1070億元。

考量醫療量能恢復水準、政府也將開放國門，國泰產險針對防疫險住院日額融通給付提出3點說明。

第ㄧ，防疫險相關實際條款，需有住院事實才能符合住院日額理賠。國泰說明，而先前是因爲疫情嚴峻，考量病床醫療量能有限，對於確診僅能採居家照護接受診療與用藥者，視診療內容採取從寬融通作法。

第二，評估隨疫情演變以輕症居多（無症狀、輕症達99.5%以上），加上專責與負壓病床的空床率有53.3%，醫療量能已恢復常態水準，政府政策也即將開放國門。

因此，10月1日起受理的賠案，依確診者提出的醫療行為證明文件，用藥內容須為抗病毒藥物。舉例來說，包括輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），以及公費清冠一號等，才有比照住院日額融通給付，而自費清冠一號就沒有理賠。

第三，國泰產指出，未來融通措施仍會視疫情發展狀況，動態檢視與調整。

對於國泰做法，有產險業者說，這部分其實各家公司做法不同，但富邦產險、兆豐產險、旺旺友聯產險、和泰產險等，早已規定要有抗病毒用藥才可申請理賠，而過去國泰險規定確實有「比較鬆」，但隨著理賠壓力增加，也就回歸更嚴謹做法，等於是回歸「業界常態」。