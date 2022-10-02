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LINE Bank10月優惠 刷卡回饋無上限一年定存1.58%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
LINE Bank嘉惠想要跨境消費、旅遊的用戶，海外消費每筆回饋LINE POINTS 2.8％延長，沒有回饋上限。圖/LINE Bank提供
LINE Bank嘉惠想要跨境消費、旅遊的用戶，海外消費每筆回饋LINE POINTS 2.8％延長，沒有回饋上限。圖/LINE Bank提供

中央銀行今年連續三季升息，藉以抑制通膨壓力，面對市場持續的升息氛圍，純網銀LINE Bank宣布專案定存利率活動期間延長至10月31日，除原本公告的7~10個月期專案，10月1日起更增加6個月、11個月、12個月存期的專案利率，提供民眾更多元的選擇，其中12個月期利率高達1.58%。

LINE Bank表示，本次專案定存額度有限，用戶不妨把握機會，讓資金有個優渥的避風港。

此外，疫情趨緩，國門邁向解封，LINE Bank提前為用戶預想國內、外旅遊消費的準備，宣布取消LINE Bank快點卡「基本回饋」上限，不只海外消費每筆回饋LINE POINTS 2.8%，沒有回饋上限，國內消費每筆回饋LINE POINTS 1%，也沒有回饋上限，持續消費就能持續獲得優惠。

LINE Bank有鑒於便利商店是國人日常生活重要支付場域，首度匯集三大超商，繼7-ELEVEN、全家便利商店合作加碼優惠之後，邀集萊爾富加入優惠行列，每周一至周五8：00至24：00前往萊爾富實體門市，使用LINE Pay綁定快點卡付款最高可獲得LINE POINTS 11%，而每月全時段至全家便利商店消費首筆滿50元，即可獲得茶葉蛋。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank希望深入用戶常去的消費場域，持續提供用戶最方便、完整的金融服務場景，首度邀集三大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富齊聚，用戶可以輕鬆綁定LINE Bank快點卡付款，並享受最高LINE POINTS 11%的點數優惠和茶葉蛋來補充元氣。10月所提供的LINE POINTS基本回饋，在各個通路上都加碼到「無上限」回饋，不再有天花板，讓用戶更爽快的消費。

LINE 全家便利商店

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