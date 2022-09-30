央行：即日起調升金融機構準備金乙戶利率

國銀上半年出現史上首次盈餘成長、淨值反衰退的狀況，乍看和壽險業獲利大減、淨值蒸發類似，都是源於股債投資操作，但銀行淨值受傷不完全只是為獲取財務操作收益而「富貴險中求」，也有很大部分是因為要符合監理標準，而間接牽制了銀行因應升息的調整步伐。

2022-09-30 11:41