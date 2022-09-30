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央行：即日起調升金融機構準備金乙戶利率

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

因應央行9月升息半碼（0.125個百分點），央行今（30）日宣布，即日起，調整金融機構存放央行準備金乙戶存款利率，源自活期性存款部分，調整為年息0.396%；源自定期性存款部分，調整為年息1.083%。

央行指出，9月22日央行理監事會決議，各項政策利率自9月23日起，分別調升0.125個百分點，銀行已配合調整其存款牌告利率。

今日起，調升金融機構存放央行準備金乙戶存款之利率，活期性存款調升0.125個百分點，定期性存款利率調升0.128個百分點。

央行官員指出，準備金乙戶存款利率調升的計算公式，其中包含參考主要銀行一年期牌告定存利率。

準備金制度為中央銀行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度。金融機構主要係指具有吸收存款與創造貨幣信用功能的銀行。

按照中央銀行說明，金融機構存於中央銀行的準備金可以分為甲、乙戶兩種，銀行可動用準備金甲戶部分，作為金融同業資金調撥清算，不計利息；準備金乙戶部分，金融機構應提準備金55％存放於乙戶，僅於準備金調整期間得存取，平時不能自由動用，因此央行酌予給息。但源自外資之新台幣活期存款，不給付利息。

央行 新台幣 金可

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