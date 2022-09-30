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櫃買中心第4季「戰略新板」獎勵活動10月1日正式展開

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

櫃買中心上半年「戰略新板」獎勵活動深獲投資人與證券商的熱情回響，戰略新板自然人合格投資人累計戶數已達3萬6千戶！

為進一步提升自然人合格投資人市場參與度，櫃買中心規劃於第4季舉辦「戰略新板」合格投資人交易抽好禮活動，自然人合格投資人只要於活動期間前往櫃買中心活動網頁(https://quiz.tpex.org.tw/psb/)完成登錄，且單筆成交任一檔戰略新板股票 1 仟股以上 (不含盤後零股交易及證券商營業處所議價交易)者，就有機會獲得Häagen-Dazs迷你杯冰淇淋兌換券 2份！

除了交易抽好禮活動外，櫃買中心第4季也持續舉辦證券商推廣自然人合格投資人戶數及戰略新板股票交易獎勵等活動，歡迎全體櫃檯買賣證券商積極參與。本次相關獎勵活動之詳情已公布在櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁 > 興櫃 > 興櫃戰略新板獎勵活動專區」項下。投資人亦可掃描下方QR code 直接進入活動網頁，完成基本資料登錄與交易條件，即有資格參加抽獎。

櫃買中心表示，針對「戰略新板」設有網頁專區(https://www.tpex.org.tw/web/psb/)，該專區內容並涵蓋戰略新板制度介紹、交易資訊、公司簡介與問答集等完整資訊，歡迎投資人多加利用。

櫃買中心 證券商

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