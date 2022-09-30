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解封在即 北富銀拚日韓刷卡最好康

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
刷台北富邦J卡，回饋3.88%無上限。台北富邦銀行/提供
刷台北富邦J卡，回饋3.88%無上限。台北富邦銀行/提供

行政院已宣布將於10月13日實施入境檢疫0+7免居隔新制，加上國人海外旅遊選日韓等國皆免簽，看好自由行解禁及其帶動的海外消費，台北富邦銀行祭出日韓旅遊刷卡系列優惠，持J卡樂遊日韓，可享3.88%回饋無上限，適用卡別包含J Cash、J POINTS、JU卡。

持任一富邦信用卡，於雄獅、易遊網、可樂旅遊等八家旅行社消費，滿額送1,500元限量刷卡金。

根據萬事達卡今年6月所進行台灣旅遊復甦關鍵洞察調查，將近六成民眾表示，就算旅費上漲也要出國玩，近八成想要出國玩的民眾更表示，可以接受最多25%的漲幅，顯見民眾對於出國旅遊的高度期待。

北富銀觀察，先前海外旅遊雖未鬆綁，但國人早已出現報復性海外消費。以北富銀J卡為例，今年1至7月海外刷卡金額較去年同期成長超過七成，成長幅度居北富銀所有卡別之冠。

隨著今年國內旅遊大爆發，旅行社刷卡更翻倍成長，今年1至7月刷卡金額年增率達122%。

北富銀指出，消費者出遊刷卡選擇首重刷卡回饋，但「高回饋率、低回饋上限」讓消費者直呼消費不過癮，還沒刷夠，回饋卻已觸頂。

為了帶給卡友海外消費心理無負擔的旅遊體驗，2022年底前到日韓只要刷J卡即享3.88%回饋無上限以及多樣優惠，刷越多回饋越多。

J卡核卡後綁定北富銀LINE官方帳號，還可享有四張日本特色伴手禮兌換券，到日本旅遊時可同步到東京、北海道、沖繩指定地點兌換驚喜禮品，眾多優惠讓J卡穩坐日韓旅遊市場上最優惠便利的無腦神卡。

為了提供消費者最實惠的旅程安排，北富銀與多家旅行社及航空公司合作推出多重優惠。到雄獅、易遊網、可樂、東南、喜鴻、長汎、加利利、鳳凰等八家旅行社刷富邦信用卡，單筆分5期(含)以上消費滿額並完成登錄，最高送1,500元限量刷卡金。

在KLOOK預訂全球飯店並以J卡全額付款，可享最優92折優惠。

以momo卡至十大航空公司官網消費，最高10%回饋，海外刷卡亦享最高3%回饋，以最實際的優惠陪伴卡友重享海外旅遊樂趣。

民眾出國前若要購買旅遊必需品，包括旅行用品、防疫裝備、航空登機箱及旅遊玩樂指南等，均可善用momo卡在momo購物網一站購足，每筆消費還可享5%回饋無上限，千大品牌最高10%無上限。

到了日本當地，針對自由行常用到的「西瓜卡」Suica卡，以Apple Pay綁定J卡支付日本Suica卡加值金，最高享10%回饋(含卡權益)。

行動上網已成旅遊必備神器，北富銀也特別與多家海外行動上網服務商合作推出優惠活動，至Wi-HO!特樂通指定連結刷J卡購買日本SIM卡/eSIM享最優67折起獨家優惠。

到Wi-Go行動上網專屬訂購網址刷富邦信用卡購買SIM卡或eSIM卡，或於jetfi官網專屬網頁註冊會員刷富邦信用卡申請租賃WIFI分享器，均可享專屬優惠，讓卡友們日本暢遊便利多更多。

儘管防疫鬆綁，北富銀依然用心關懷卡友健康，旗下尊御世界卡除可享機場接送禮遇一年六次及機場貴賓室禮遇一年12次外，海外旅遊還可享醫療費用及緊急醫療運送費用、住院津貼、海外新冠肺炎診斷檢疫津貼等保障，讓卡友出國旅遊更安心，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。

刷卡 北富銀

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