兆豐銀數位帳戶定期定額 美元計價基金零手續費

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行即日起針對數位帳戶推出美元計價定期定額申購基金零手續費優惠。兆豐銀指出，受到疫情影響，有更多人願意選擇線上金融服務，加速了數位金融的發展，兆豐銀行內部數據資料也顯示，基金透過線上交易筆數佔整體交易已近七成，可見透過線上管道進行自主理財，已是現行的趨勢。

兆豐銀行推出的「MegaLite」數位存款帳戶，自上線以來開戶數持續成長。兆豐銀行表示，為滿足客戶理財需求，即日起至10月31日，推出「MegaLite美元數位理財真給利」活動，只要持有兆豐銀行「MegaLite」外幣數位存款帳戶，透過網路銀行或行動銀行，定期定額申購以美元計價的任一檔境外基金，每人限1筆，可享申購手續費0元優惠。

對小資族而言，理財除了追求報酬率外，交易手續費也至關重要，有鑑於今年全球金融市場波動起伏，兆豐銀行建議，可善用定期定額投資，鎖定長期趨勢、分批投入，達到分散風險的效果，再搭配本次推出的「MegaLite美元數位理財真給利」優惠活動，以循序漸進的方式投資理財，手續費的優惠還可降低投資成本，在美元持續強勢成為投資主流的同時，建立美元投資部位，降低匯率風險。

兆豐銀行「MegaLite」數位存款帳戶，除提供台外幣活儲/存利率、免收跨行提款/轉帳次數、換匯交易減分等優惠外，也將其他金融商品結合數位帳戶融入在消費者食衣住行育樂多元生活場景中，例如台灣PAY行動支付、信用卡消費、信用貸款等，為客戶提供一站式金融服務，逐步建構完善的金融生態圈。