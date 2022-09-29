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趨勢科技公布四大最駭網路陷阱 網購詐騙居冠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣人網路使用整體黏著度高，人人可能成為網路犯罪分子覬覦鎖定的目標。根據趨勢科技統計，2022年截至8月，經由用戶主動回傳並確認為LINE假帳號的查詢次數就已破百萬。趨勢科技彙整近期常見指標性詐騙類型，發表2022四大最駭網路陷阱，包括網購詐騙、投資詐騙、遊戲詐騙、影音平台詐騙。

根據統計，網路陷阱第一大仍是網購詐騙，2022上半年假網購詐騙網站數量高居台灣所有網路詐騙類型中的第一名。每月偵測數佔所有網路詐騙總數的5成以上，單季偵測數量高達220萬次。

趨勢科技詐騙集團看準宅經濟商機，持續利用具吸引力的產品圖片或價格吸引民眾進入假購物網站消費，甚至直接盜用人頭帳號進行假網拍，待冤大頭付款後就即刻消失無蹤，讓民眾將錢財和個資拱手送上成為犯罪集團的囊中物。民眾在網路上購物時，也務必要留意目前仍然相當猖獗的一頁式網站詐騙，留意其三大特徵：「強調貨到付款」、「售價明顯低於市場行情」、「網址不具意義或查無公司地址電話」等警訊，輸入銀行帳號時也務必注意是否經由第三方支付管道安全交易，避免被駭客一騙再騙、血本無歸。

第二大陷阱是投資詐騙，根據趨勢科技統計，今年1月至8月，總計已偵測超過162萬個投資詐騙網站，以及11萬個NFT假網站。駭客不僅擴大經營傳統投資市場，也抓緊新興的NFT和加密貨幣投資交易機會騙取錢財，民眾千萬不要輕易相信「保證獲利、穩賺不賠」的投資話術，謹記天下沒有白吃的午餐，避免人財兩失。

第三大陷阱是遊戲詐騙，犯罪集團在遊戲交流平台張貼「便宜購入大量虛擬寶物，用LINE聯繫」或是「角色及裝備便宜賣」等訊息來吸引遊戲玩家上鉤，再提供假的虛擬寶物交易平台，要求玩家購買點數儲值，並以需先支付儲值金或是支付限制等話術誘騙玩家繼續支付金錢，甚至透過輸入的資料竊取遊戲帳號，冒用玩家身分。建議透過官方的管道進行儲值及購買，切勿購買網路上來路不明、價格異常的虛擬寶物，避免遭到不肖分子詐騙或是導致遊戲帳號停權。

第四大陷阱來自新興娛樂，也就是影音平台詐騙。台灣人每日掛網原因第一名就是觀賞影音內容，平均每日花在串流平台的時間佔每日觀賞影視時間的42.7%，成為主流的影音觀看方式之一，相較2022年第1季，趨勢科技在第2季所測得的影音平台釣魚網站數量就大幅增加132%，常見手法有偽裝成串流平台官方通知，透過簡訊或電子郵件傳送「您的訂閱將結束，請更新付款方式」或是「付費方式有問題，已先暫時保留您的帳號」等訊息，引誘消費者進入釣魚網站，藉機盜取輸入的帳號及信用卡等重要個資。

此外，現代人追劇常利用的盜版影音網站、跨區VPN也潛藏許多資安風險，例如盜版影音網站中埋藏許多惡意廣告，而使用VPN仍有可能因加密性不足而失去隱密與安全性，或因跨境接觸到不熟悉的網路環境而誤入釣魚和詐騙網站。

詐騙集團 趨勢科技

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