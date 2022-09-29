中信銀行 獲哈佛商業評論三項大獎

中國信託商業銀行以客戶體驗為核心，優化數位服務再創佳績，今(29)日以Home Bank行動銀行 3.0輕迭代轉型專案，與零接觸數位風險管理專案，榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版第二屆數位轉型鼎革獎頒發大型企業組商業模式轉型楷模獎、ESG特別獎，及卓越營運轉型楷模獎等三項大獎肯定，連續兩年為金融業最大贏家。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版今日舉辦第二屆數位轉型鼎革獎頒獎典禮，由中國信託銀行數位平台經營處處長何慶媛資深副總經理與個人金融信用風險管理處處長宋恂如副總經理出席領獎。

主辦單位指出，中信銀行透過打造彈性架構、擴大數據運用、提升客戶體驗，整合線上線下軌跡等，讓服務走入消費者生活場景，獲頒大型企業組商業模式轉型楷模獎；同時，以模組化建構客製化之新流程，為信用卡、信貸與房貸的線上申請案件，打造全面數位審查流程，有效節省徵審作業時間，獲頒大型企業組卓越營運轉型楷模獎。

中信銀行表示，Home Bank行動銀行3.0輕迭代轉型專案以Digital End-to-End及Banking Everywhere為目標，從客戶體驗出發，打造個人化專屬介面與多元場景，整合優惠生態圈推出My Way數位會員，導購專屬優惠，推出金融類遊戲任務制，至今會員數已近650萬，服務對象不再侷限於該行客戶；此外更擴大AI數據運用，以電商化的智能推薦引擎，提供即時、動態的個人化建議與任務。

除了提供客戶最佳的行動銀行體驗，中信銀行因應疫情與外部環境變化，展開零接觸數位風險管理專案，由不同功能的數位機器人，包含數位虛擬徵信員、數位鑑價助理，與數位審查主管，創造具彈性且適用全產品之數位風險管理流程。

以數位鑑價助理為例，結合大數據與地理技術，開發出房屋自動選案與一址估價模型，並串接街景應用程式介面(Application Programming Interface, API)，一鍵完成遠距勘屋，大幅縮短鑑價時間，提升客戶體驗。

此專案如同變形金剛般可因應任務組裝，解決跨產品或多流程使用的難題，並維持資產品質，專案之創新也取得11項專利肯定，並滿足客戶對於快速、無接觸服務之需求，其中無擔保產品最快3分鐘完成核貸，房貸鑑價時間節省40%。

中信銀行積極提升客戶服務體驗，加強金融科技實力備受國際肯定，今年囊括多項全球及亞太級數位大獎，包括《Global Finance》的全球卓越創新行動銀行、《The Banker》的亞太最佳創新數位銀行，及《The Digital Banker》的亞洲最佳數位銀行。

中信銀行透過數位賦能挹注銀行營運動能、提升整體金融服務品質及競爭力，亦同時榮獲《Asiamoney》及《The Asset》評選為台灣年度最佳數位銀行殊榮。

中信銀行將持續實踐Banking My Way精神，發展出新一代個人金融零接觸數位風管機制，強化企業韌性及提升客戶體驗，打造無時不在、無所不在的金融服務。