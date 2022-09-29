金管會信託2.0邁入第2階段 著重失智者安養信託

金管會銀行局今發布信託2.0第二階段計畫，由銀行局局長莊琇媛親自公布。第二階段主要有3大核心目標，包含持續推展3類信託、深化跨業結盟與增進民眾對信託觀念的認識，計畫中將高齡者、失智者的安養信託列為這次核心重點。

莊琇媛表示，隨著我國人口結構及社會環境變化，信託業須因應社會經濟發展及滿足客戶不同階段人生需求予以調整，因此在信託2.0計畫上提出第二階段計畫，並列出3大核心目標。

第一，持續推進3大信託，包含因應高齡化社會、失智者財產保護的安養信託，支援企業員工退休準備的員工福利信託，協助買預售屋民眾權益的預售屋機制，尤其將安養信託列為重要的核心目標，協助強化失智者的財產安全。

莊琇媛指出，失智有不同階段，像日本對失智者提供金融服務很有經驗，日本是依照失智者在不同階段的不同心智狀況，提供的金融服務不同，而不是全面禁止失智者金融服務。國內部分，目前正請銀行公會、信託公會訂失智者金融指引，希望年底前會出來。

第二，深化信託業跨業結盟。莊琇媛表示，託業本來就有跨業合作的資料庫，以往安養信託是與醫療業做合作，失智其實是漸進狀態，不是一夕間就失智，一些失智的前兆不是金融業可以判斷的，金融機構可與醫療院所合作，另現在很多健康偵測APP，也可跟科技也者合作。

第三，增進高齡、失智者及身心障礙者，對信託服務的認識與觀念。莊琇媛說，隨著人口老化與少子化愈趨快速，高齡者、失智者及身心障礙者，常是財物犯罪者的主要目標，也成為政府重視的問題。第二階段計畫將持續透過宣導，加強高齡者、失智者、身心障礙者及其親屬對信託制度的認識，以協助高齡者、失智者及身心障礙者善用信託制度，強化財產安全保障。