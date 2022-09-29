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證交所參加WFE年會 各國攜手促進金融市場健全與韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所董事長林修銘9月28日出席世界交易所聯合會（WFE）第61屆年會，與各國交易所進行多場專題座談，共同探討市場波動期間各交易所面臨之挑戰與應變措施、分析市場韌性、流動性、科技創新、永續金融等重大議題，並與韓國、日本、馬來西亞、印尼、美國CBOE等交易所會談，與國際合作共同促進金融市場健全穩定。

面對現今地緣政治風險、通膨升息等市場變局，這屆WFE年會以增進市場韌性為主題，呼籲各國交易所與市場參與者攜手合作，冷靜理性面對市場波動與不確定性，並加強ESG發展、資安防護、企業籌資等市場基礎設施。

本屆WFE年會所達成之國際共識，與我國證券市場當前發展策略及證交所行動方案相符。臺灣證交所將持續推動企業永續發展並建構ESG生態系、強化資安防護暨大數據轉型、並積極推動及活化創新板，以提升臺股企業及臺灣證券市場的整體韌性。

雖近期國際政經情勢波動牽動全球股市下跌，但我國上市公司基本面穩健，具有高度韌性與活力，加以我國總體經濟預估仍將溫和成長，顯示台股體質相對健全。當前臺股表現相較國際股市穩定，且自近日成交量值成長趨勢觀之，應已有投資人逢低進場承接，顯示投資人對台股市場仍持續看好。

證交所呼籲投資人可多關注上市公司基本面變化，理性分析相關情勢，依本身投資策略審慎投資。證交所亦將持續督促確保上市公司即時公布相關重大訊息，並密切關注國際局勢及外資動向對市場的影響，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關措施。

證交所

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