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楊金龍：房市已有下修跡象 盼能「軟著陸」最好

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影

中央銀行目前祭出4波選擇性信用管制，但9月理監事會並未宣布第5波信用管制。央行總裁楊金龍今（29）日強調，近期房市買方賣方都已轉趨保守，整體房市有下修跡象，「房市能夠軟著陸是最好」，12月理監事會前將持續評估有無必要再推信用管制。

楊金龍今受邀赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。國民黨立委曾銘宗提到，央行抑制房市，過去已推出4波選擇性信用管制，未來有無可能再推第5波。

楊金龍表示，從央行收集資訊可看出，目前房市是買方保守、賣方也保守，「房市有下修跡象」。曾銘宗追問，是否交易量在遞減、價格也未持續攀升？楊金龍也回答：「是」。

楊金龍也強調，會不會推出第5波信用管制，在12月理監事會前會仔細評估，央行法定職責是金融穩定，雖然未把房價列為目標，但房價與金融穩定也有關聯，這部分需考量到基本面，若房價是由基本面撐，在不影響金融穩定的前提下，央行沒有理由硬壓房價。

央行書面報告也指出，一行選擇性信用管制措施實施以來，銀行不動產授信風險控制良好，包括受限貸款成數下降，且因受限貸款不得有寬限期，有助抑制房市投機炒作。此外，國內不動產貸款集中度大致穩定；全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，銀行不動產授信品質仍屬良好。

央行也強調，3月以來緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用 管制措施成效。隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」 措施，加以受疫情影響，本年以來房市交易趨緩。

房市 央行 楊金龍

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