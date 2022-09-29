永豐投顧：ESG優質企業 股價表現完勝大盤

面對通膨、升息的環境，市場震盪投資人關心如何找到穩健的優質投資標的，永豐投顧總經理李學詩表示，依據SinoPac+企業永續評鑑進行股價回測分析，以跨產業全球共同關注的ESG指標來評鑑，台股B+等級以上的公司，股價表現明顯優於大盤，過去兩年的整體漲幅超過4成，在年初以來的劇烈震盪中，跌幅也比大盤小，投資人可以把ESG評鑑表現列為選股的考慮。

永豐投顧投入ESG研究，開發全台首套以國際SASB為框架的企業永續評鑑系統，以台股上市櫃公司已發佈CSR報告書逾500家公司進行評鑑，已完成評鑑的270家企業，其中約80%企業ESG表現座落B以上，評等B+則占18%，主要以半導體及金融產業ESG評等表現較佳。

李學詩說，投資人很關心ESG表現出色的公司股價表現如何？永豐投顧從已完成的橫跨26種產業270家上市公司，回測過去兩年股價表現，不論是跨產業評鑑ESG優質企業，或是產業內作為表現出色的ESG前段班公司，整體股價表現都完勝大盤，具漲時領先，跌時相對緩和的特性。

不區別產業，以跨產業共同關注的ESG指標為評鑑標準，包含溫室氣體排放、再生能源、水資源…等。根據永豐投顧的分析，評等B及B+以上的企業共260家，回測近兩年股價表現強過大盤指數，其中B+等級以上占 189家，近兩年(截至今年6月底)平均報酬率44.0%，同期台股指數上漲37.1%，0050 ETF上漲35.8%，ESG優質企業的表現更凌厲。

李學詩說，即使是在今年以來的波動行情，台股加權指數跌17.1%、0050跌18.7%，而B+等級企業跌幅15.3%，表現相對緩和。

若考量不同產業特性，以SASB(永續會計準則)為評鑑標準，篩選出評等為B及B+以上的企業共123家，其中，B+等級以上的企業占 49家，績效優於大盤的表現更為顯著，李學詩表示，近兩年評鑑B等級以上的企業整體股價上漲高達51.6%，大幅領先台股加權指數及指標性0050ETF；評鑑B+等級的企業則近一年及年初迄今分別僅下跌3.9%及12.4%，皆遠優於同期台股指數 -13.0%，-17.1%的表現。

李學詩分析，從評鑑結果與股價回測報告研判， ESG表現佳的企業展現進可攻、退可守的優勢，具投資吸引力與發展潛力。企業越來越重視ESG，將會反映到企業財務表現，加上年輕投資族群投入，永續投資正發展為未來的投資主流。

永豐投顧多年來對台灣產業深入研究，納入國際ESG趨勢的分析因子，創立SinoPac+企業永續評鑑系統，要扮演市場ESG投資的最佳指南之一。