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產險業是否要三度增資？ 金管會：要關注BA.5傳染力

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
今年以來國內防疫保單理賠總金額已突破千億元。本報系資料庫
今年以來國內防疫保單理賠總金額已突破千億元。本報系資料庫

疫情持續肆虐，產險業防疫險加上疫苗險的「防疫雙險」，理賠金額已衝破千億元大關，產險業者增資壓力大，目前已有6家產險增資，且有2家產險將二度增資，未來是否會有三度增資，金管會今（29）日表示，業者較擔心BA.5傳染力，後續要觀察疫情發展。

金管會保險局長施瓊華等人今列席立法院財政委員會備詢，對於防疫保單壓力，確實保險公司有財務壓力，目前已有六家保險公司啟動增資，預計年底前完成增資。

金管會統計，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元，皆已取得金管會核准，合計申請增資487億元，除新安東京海上產險外，其餘3家均完成增資程序。

施瓊華在中場受訪時說，目前除了中信產險已啟動二度增資，新安東京海上產險也預計年底前完成二度增資。她說明，新安東京海上產險大股東為日商，增資會牽涉外資審查程序，首次增資預計在9月底前完成，第4季應會啟動二度增資，預計年底前完成增資程序。

至於有無可能動用到三度增資？施瓊華說，目前未有產險公司報告要三度增資，業者較擔心BA.5傳染力，後續要看BA.5疫情發展。

針對壽險業淨值，施瓊華說，壽險業主要是財報評價問題，金管會持續檢視整體金融情勢、評估壽險清償能力實質受影響程度，即不一定會強制增資。

增資 產險 金管會

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