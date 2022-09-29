若外資撤出千億美元 楊金龍喊話：不會實施資本管制

中央銀行總裁楊金龍今（29）日對市場信心喊話說，央行有足夠能力因應資金撤出，不論是1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機以及歐債危機，央行都採行富彈性、有效的貨幣政策跟外匯「管理」措施，台灣均安然度過危機，因此，不會採取外匯管制。

楊金龍表示，他在27日列席立法院院會答詢時提到外匯管制字眼，引起市場討論，央行昨晚也藉著新聞稿澄清，兩岸緊張或美國大幅升息，讓外資短期撤出1,000億美元，跟前兩年比較，今年匯出資金比較多、目前大約匯出400、500億美元，若撤出1,000億美元是更多，不論是1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機、以及歐債危機，央行都採行很有彈性、有效的貨幣政策跟外匯「管理」措施，台灣均安然度過危機。

楊金龍再度強調，我們（台灣）外幣流動性足夠、國人外幣存款約2,700億美元，還有8,000億美元的國外淨資產，對於外資1,000億美元的流出，我國足以因應、沒有多大問題。

另外，今年以來，美國升息、全球股市下跌，台股跟美股連動性很高，導致資金流出，對於資金流出央行都非常密切關注，不過對於國際資本移動，央行有足夠能力來因應外匯市場波動。

楊金龍強調，即使1995年台海飛彈危機、8月中國大陸軍演，台灣也沒有實施外匯管制措施，透過外匯「管理」措施就足夠維持外匯市場的穩定，他今天特地在此解釋，希望能消除市場的疑慮。

央行昨晚發布澄清稿指出，我國外匯存底截至6月底有5,490億美元，外幣流動性更高達6,914億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差，且外債極低；加上國人持有外匯存款約2,700多億美元及海外淨資產8,000多億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動。例如1997年亞洲金融風暴及2008年至2012年全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，央行均透過彈性有效的貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過危機。

央行強調，今年以來，美國升息、國際股市大跌，外資賣超台股並匯出，截至目前外匯市場運作順暢，尚屬穩定。若美國再升息造成外資大量流出，央行有足夠能力可以因應外匯市場的波動。

至於兩岸緊張情勢，觀諸歷史，即使1995年台海飛彈危機及本年8月初中國軍演，台灣從未實施外匯管制，透過外匯管理措施，足可維持金融市場穩定。

央行表示，當天立法委員質詢假設兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，「央行不會採行外匯管制措施。」