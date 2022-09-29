台股持續重挫 12檔中大型股表態撐盤
國內外政經利空紛擾，台股28日再探低點，投資專家指出，離第3季底僅剩兩日，國安基金將帶領國家隊對決法人結帳賣壓，留意統一（1216）、台塑化等通膨概念、政策、集團相關中大型股表態撐盤個股。
美聯準會（Fed）官員續釋鷹派言論、烏東入俄公投通過、蘋果傳放棄iPhone 14增產計畫，加上10年期美債殖利率一度漲破4%，引發市場避險情緒增溫，台股昨日在法人結帳、融資斷頭等賣壓湧現下，重挫2.6%，改寫國安基金進場以來最大跌幅，再創波段低點。
市場悲觀氣氛濃厚，盤面上僅有68檔個股收紅、41檔收平，以市值逾800億元的中大型股來看，包括電信三雄、統一、統一超、台塑化、聯強、英業達、廣達、研華、信邦、合庫金等12檔硬挺在紅盤上，幾乎都屬於防禦型概念股。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，台股近期跌破萬四關卡，但國安基金出面信心喊話宣示全力護盤，加上八大公股行庫等國家隊、投信等買盤持續挹注，將有助穩定多頭信心，力抗法人季底結帳、中小型股籌碼多殺多等賣壓，持股不宜過度殺低。
大型本國投顧認為，7月12日國安基金護盤防線被有效摜破後，大部份個股技術面轉趨保守，現階段操作以防禦思維為主，資金控管極為重要，選股以具長線保護短線題材較佳，例如車用或綠能、儲能等政策受惠股；具穩定配息能力的電信與食品股亦為股市逆風時，成為資金避風港的優質標的。
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