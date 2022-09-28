挺綠色金融 兆豐銀主辦gogoro百億聯貸獲超額認貸

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行28日統籌主辦電動機車龍頭gogoro旗下睿能新動力台灣分公司107億元聯貸案，綠色金融再下一城，除兆豐銀行獨家擔任統籌主辦暨管理銀行外，其餘有九家公民營行庫參貸，落實金融業支持永續ESG作為，各銀行超額認貸下，最終以107億元聯貸金額結案。

兆豐銀指出，gogoro旗下睿能新動力台灣分公司此次聯貸107億元，貸款天期為5年期，資金用途主要為借新還舊，以及購置電動車用電池及充實營運資金需求。參貸銀行包括台銀、農業金庫、一銀、合庫銀、安泰銀（2849）、彰銀（2801）、台企銀（2834）、台北富邦銀、台新銀等。聯貸簽約儀式由兆豐銀行總經理胡光華與gogoro創辦人兼執行長陸學森，代表雙方簽約。

兆豐銀指出，這宗聯貸案屬綠色金融，並結合ESG議題，參貸行超額認貸最終募集金額逾百億元，顯示銀行團對gogoro經營團隊的肯定，並對其未來營運深具信心。gogoro不僅為台灣電動機車市占率第一的品牌，其電池交換與車輛平台，也提供一個智慧、已驗證且永續的長期生態系，提升消費者對電動機車的接受度，改變人們使用能源的方式。

兆豐銀表示，今年4月gogoro已成功在美國那斯達克掛牌上市，並透過私募引進鴻海（2317）、GoTo Group及Hero MotoCorp等策略夥伴，未來將複製台灣電動車及電池交換成功經驗，推廣至印度、印尼、中國大陸等地，發展前景可期。