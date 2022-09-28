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居台第三大曝險國！英國恐爆財政危機 金融業：要關注2件事

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居台第三大曝險國！英國恐爆財政危機 金融業：要關注2件事

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
英國升息卻又要大減稅，貨幣與財政政策相互矛盾造成市場混亂。美聯社
英國升息卻又要大減稅，貨幣與財政政策相互矛盾造成市場混亂。美聯社

英國升息卻又要大減稅，貨幣與財政政策相互矛盾造成市場混亂，財政赤字更讓英國30年公債殖利率飆破5%，因英國位居台灣金融業第三大曝險國，引金融圈熱議。銀行主管說，後市要密切關注兩件事，一、英國財政赤字，二、英國跨國公司倒債風險。

市場憂心英國恐爆財政危機，多家金控和銀行高層都強調，英國財政收支是過去歐洲僅次於德英法，財政能力沒這麼差，不能與希臘和義大利做比擬。

一家在英國設點的銀行主管說，英鎊創歷史新低，英國升息讓債券殖利率飆漲，但英國一方面升息、一方面又減稅要增加支出，升息和減稅是相互矛盾，自然引發投資人對英國財政政策投下不信任票。

該主管說，除續觀察英國後續的減稅政策，也關注兩件事，一、英國財政赤字是否惡化，二、英國跨國公司舉債能力，各銀行正密切關注跨國企業償債能力是否受到影響。目前包括台銀、兆豐、一銀、華南銀、彰銀、及香港上海商銀等六家台資銀行都在英國倫敦設有分行。

另一家行庫主管也說，事實上，各行庫在英國倫敦設點都是做聯貸或自貸案，幣別是英鎊、若是國際市場籌資就是歐元跟美元，授信來源都是在倫敦當地市場拆借、或是存款，因此英鎊大貶並不影響倫敦分行業務。

債券投資部分，銀行投資英國公債較少，保險業較多，但整體仍以美元計價為主。

據金管會到6月底統計，整體金控對英國曝險額（拆借、投資、放款）達1.12兆元，僅次於美國和大陸市場，其中投資淨額是1.039兆元，帳上投資未實現損失為133.5億元，已連四季陷入投資虧損。

英國 升息 減稅 公債 金融業

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