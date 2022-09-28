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中壽參加台南健康嘉年華 帶來保險新體驗

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
中壽參加台南健康嘉年華，是唯一參展金融業者，台南市長黃偉哲（上圖中）親臨中壽攤位指導，與中壽吉祥物小柴、小納開心合影 。圖／中壽提供
中壽參加台南健康嘉年華，是唯一參展金融業者，台南市長黃偉哲（上圖中）親臨中壽攤位指導，與中壽吉祥物小柴、小納開心合影 。圖／中壽提供

中國人壽積極響應台南市政府推動科技轉型、健康宜居城市理念，以「i上生活 樂享健康e起Go」為主題，參與台南市政府衛生局舉辦的台南健康嘉年華，是唯一參展的壽險業者。此次活動共四天展期有逾10萬人次參與，不但創下會展中心開幕以來最多參訪人次紀錄，也吸引許多民眾至中壽攤位參訪。

大會開幕式特別邀請中壽吉祥物-小柴、小納上台共同跳健康操，活潑可愛的模樣充分吸引現場大眾的目光，台南市長黃偉哲也親臨中壽攤位指導，並與中壽吉祥物小柴、小納及同仁熱情互動合影。

中壽此次展出保戶智慧健康旅程管理、高齡金融友善服務，以及保險數位小遊戲等主題，現場民眾對展出內容顯示高度興趣，積極向現場的中壽同仁詢問相關資訊，對中壽的各項服務印象深刻。

許多在現場體驗保險數位遊戲的民眾表示，透過情境式小遊戲，可以測驗出自己的風險屬性、找出保障需求，這種方式很生活化，而且簡單易懂；中壽與奇美醫療體系、成功大學數位生活科技研發中心聯手推出的保戶智慧健康旅程管理，也是現場詢問度很高的服務，其中專屬健檢方案，是結合中壽保戶的理賠經驗與客戶屬性大數據分析後，與奇美醫療體系共同為大台南地區的中壽保戶設計規畫的 ，民眾紛紛大讚中壽在地經營的用心。

中壽表示，台南一直是中壽高度重視也努力提升服務的重點區域，自2020年起與台南市府共同合作推廣微型保險，今年已讓台南市超過5萬名弱勢朋友得以享有基本的保障；此外，近年台南市政府積極推動南部科學園區聚落、沙崙綠能智慧科學城，許多國際級的企業扮演了重要的角色，其中有很多也都是中壽的團險保戶 。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽目前在台南有接近30萬保戶，保戶的健康及保障一直是中壽最為關心及重視的事，創新推動的「保、健、醫、護」價值鏈理念 ，就是透過跨業結盟，將保險保障、健康、醫療及照護的串聯成完整的服務，擴大廣度與深度，讓保戶獲得更好的健康生活品質。

當台南全力推動智慧新都，吸引許多國際企業及人才聚集匯流的同時，中壽結合數位科技、醫療健康及金融保險，開創新型態的醫療照護服務模式，不只為台南市民帶來更完善的醫療體驗，更提升台南地區的數位科技力、增加產業競爭力，成為產業發展的堅實後盾之一。

面對未來，中壽也將持續擘劃創新科技與醫療保險相結合的便捷服務體驗，與台南邁向科技新都的創新未來。

中壽 微型保險 中國人壽

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