人民幣領貶 新台幣今貶9.1分、收31.871元

美國聯準會（Fed）多位官員重申鷹派立場，使美元指數再度升破114，亞幣全面走貶，尤其在岸、離岸人民幣雙雙摜破7.2大關，在人民幣領貶下，新台幣今早盤一度貶值逾1角，盤中在出口商月底拋匯及央行加強防守下，以貶9.1分、31.871元作收，成交金額9.86億美元。

台北股匯市今再度雙挫，台股今開盤後沒多久隨即閃崩，摜破前低支撐，終場收在13466.07點，下跌360.52點，成交量2246.13億元；三大法人賣超140.29億元。匯市方面，在外資持續匯出下，盤中新台幣一度貶至最低31.889元，但央行加強防守力道，並未貶破31.900元關卡，最終以貶值9.1分收盤。

外匯交易員表示，Fed官員持續放鷹，使國際美元走強，外資偏匯出是很自然，在賣壓急湧下，今日整體亞幣都是貶值，尤其是在岸價以及離岸價賣壓不止，同步貶破7.2大關，韓元貶勢也不小，新台幣雖走貶，但貶勢不算太重。

交易員指出，今日外資匯出規模算是中等，而進口商則是嫌價格太貴沒有積極追；相較下，實質月底出口商有拋匯需求，加上央行在31.900元下方守得很緊，最終守住31.8元字頭，預計到月底出口商會維持拋匯力道，加上央行綿密守勢，短線新台幣應會在31.600元至32元區間來回測試。

匯銀人士則說，在美國升息預期不斷調高下，只要升息不停止，國際美元都會走升，就整個升息路徑來看，要升息到一個階段才會停下腳步，到年底國際美元勢必都會繼續強勢。

匯銀人士認為，短線匯市仍先觀望Fed官員談話，升息仍是市場最關切的重點，也要觀察其他國家經濟數據是否更差，若美國經濟數據仍強勁，例如歐元升息恐有拖垮經濟隱憂，加上俄烏戰爭擴大，歐元短線沒有轉強，國際美元要走弱難度很大。