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維護新台幣動態穩定 楊金龍：央行上半年淨賣匯82.5億美元

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

中央銀行總裁楊金龍明（29）日將赴立法院財委會進行業務報告。楊金龍指出，因Fed加速緊縮政策，美元走強，外資大舉賣超台股並匯出資金，今年至9月26日，新台幣對美元貶值13%，仍相對其他貨幣匯率穩定。今年以來，國內匯市呈現美元超額需求，央行進場淨賣匯，今年上半年淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。

楊金龍明日將赴立法院財委會業務報告，書面報告今日出爐。資料顯示，央行外幣流動性充裕，今年8月底央行外匯存底為5,455億美元，較上年底減少29億美元，主要反映央行為維持外匯市場秩序而淨賣匯，以及主要貨幣對美元貶值，致其折計成美元之金額減少。

央行指出，6月底央行外幣流動性約為6,914億美元，包括官方準備資產為5,542億美元、其他外幣資產423億美元、以及其他未來一年內可使用的外幣流動性949億美元。

楊金龍指出，今年美國科技股受前述美債殖利率攀升影響而重挫，台股與美股連動緊密，台股亦隨美股下跌，加以外資自國內上市櫃公司獲配豐厚股利，基於全球資產配置及基金贖回之資金需求等考量下，賣超台股實現龐大帳面利益並大舉匯出，致本年至9月26日，新台幣對美元貶值13%。

今年前八月，台北外匯市場美元需求遠大於供給。台灣出口雖續創新高，廠商結售美元增加，惟因外資累計賣超台股計新台幣10,087億（折約348億美元）併同部分所獲配股息匯出，致國內匯市出現美元超額需求，央行為維護匯市秩序續進場調節（淨賣匯）。今年上半年央行淨賣匯82.5億美元（約為台灣GDP的1.05%）。

新台幣 央行 楊金龍

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