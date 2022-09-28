電子式下單破九成 國泰證券App新版整合三大功能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

過去投資人因不同投資需求下載多支App，並在多個App跳轉與切換，造成投資人耗費時間查找所需功能，甚至錯過黃金下單時機。國泰證券為廣大客戶解決痛點、優化服務，與金控數位團隊積極合作，即日起將原e櫃台App全新改版並更名為國泰證券，整合選股、股票抽籤、定期投資功能，不論存股或帳務庫存介面，都更簡單直覺，提升整體數位投資體驗。

國泰證券說，抽籤跟選股兩大功能受投資人喜愛，過去每月平均近2萬人使用抽籤申購，為了選股而下載App的客戶甚至超過百萬，而使用定期投資存股的客戶中，有近八成每月不只投入一次資金存股或投資ETF。

國泰證券總經理周冠成表示：「數位浪潮與疫情推升投資人對電子式下單需求，國泰證券領先同業累計破百萬數位客戶，且運用電子下單高達九成，這是國泰證券優化服務最佳顧問，讓我們時時可洞察需求，優化投資功能與平台，提供完整數位投資體驗。」

國泰證券App 這次改版，從客戶關注的熱門服務著手，整合選股、股票抽籤，定期投資等功能，以卡片式設計將操作體驗化繁為簡，易上手好操作。在選股服務中，投資人可利用AI幫你搜功能，快速搜尋合乎投資條件的標的，系統以數據分析找出投資人可能喜好的股票，降低冗長的選股時間。

股票抽籤功能能讓投資人一次掌握申購時程，有效掌握股票相關申購資訊，從申購開始日、到期日、扣款日、撥券日到退款日，完全不漏接，達到高效、穩健的良好服務體驗。也因應客戶需求，進一步打造「定期投資專區」，一站式完成台美股定期投資設定，讓投資人不用頻繁切換頁面即能投資海內外市場，協助投資人提升投資效率。

國泰證券在數位轉型歷程不斷求新求變，秉持著What if We Could及你比你想的勇敢的精神，勇於突破創新、打破既有框架，以客戶需求與體驗為核心，打造各種符合客戶需求的數位體驗，未來將持續推出更多創新的整合服務，開創全方位的金融投資新格局。

國泰 股票

延伸閱讀

科技論壇10月5日登場／丁邦安：元宇宙催動數位轉型

戰爭氛圍濃厚 金價跌到1622美元可搶？這家外銀這樣說

今年能存金融股嗎？專家推兆豐金（2886）、合庫金（5880）和這間「在地銀行」

存股除0056、00878還能選誰？ 專家「四個思維」：ETF也能做波段

相關新聞

萬一外資大量撤離 楊金龍：將採外匯管制

美國激進升息、國際地緣政治風險加溫，近期股匯市動盪不安，引發國人關注。中央銀行總裁楊金龍昨天在立法院表示，萬一出現大量資...

新聞眼／穩匯大刀 副作用猛

中央銀行總裁楊金龍昨天罕見提到「外匯管制」字眼，令國內匯銀人士及學者頗感意外，紛紛呼籲央行不宜動用此「大刀」，否則恐對外...

央行提外匯管制…匯銀很震驚：不利台灣投資

中央銀行總裁楊金龍昨天在立法院備詢時表示，萬一出現大量資金撤離，將採取外匯管制手段。國內匯銀人士直言，「外匯管制是很嚴厲...

金管會限空令未出手…資金外流 非台灣獨有

美國聯準會今年以來已五度升息，累積升息達十二碼，更暗示到年底還會再升息五碼，帶動美元指數創下廿年新高；國內上演多日股匯市...

產險業淨值 7年新低

防疫險加疫苗險理賠持續失血，本周正式破千億元大關。金管會昨公布，今今年以來到九月二十六日止，防疫險理賠達八四一億元，若加...

央行：必要時祭外匯管制

美國激進升息加上兩岸關係緊張，近期股匯市動盪不安，中央銀行總裁楊金龍昨（27）日在立法院答詢時表示，萬一出現短期大量資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。