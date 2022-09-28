電子式下單破九成 國泰證券App新版整合三大功能

過去投資人因不同投資需求下載多支App，並在多個App跳轉與切換，造成投資人耗費時間查找所需功能，甚至錯過黃金下單時機。國泰證券為廣大客戶解決痛點、優化服務，與金控數位團隊積極合作，即日起將原e櫃台App全新改版並更名為國泰證券，整合選股、股票抽籤、定期投資功能，不論存股或帳務庫存介面，都更簡單直覺，提升整體數位投資體驗。

國泰證券說，抽籤跟選股兩大功能受投資人喜愛，過去每月平均近2萬人使用抽籤申購，為了選股而下載App的客戶甚至超過百萬，而使用定期投資存股的客戶中，有近八成每月不只投入一次資金存股或投資ETF。

國泰證券總經理周冠成表示：「數位浪潮與疫情推升投資人對電子式下單需求，國泰證券領先同業累計破百萬數位客戶，且運用電子下單高達九成，這是國泰證券優化服務最佳顧問，讓我們時時可洞察需求，優化投資功能與平台，提供完整數位投資體驗。」

國泰證券App 這次改版，從客戶關注的熱門服務著手，整合選股、股票抽籤，定期投資等功能，以卡片式設計將操作體驗化繁為簡，易上手好操作。在選股服務中，投資人可利用AI幫你搜功能，快速搜尋合乎投資條件的標的，系統以數據分析找出投資人可能喜好的股票，降低冗長的選股時間。

股票抽籤功能能讓投資人一次掌握申購時程，有效掌握股票相關申購資訊，從申購開始日、到期日、扣款日、撥券日到退款日，完全不漏接，達到高效、穩健的良好服務體驗。也因應客戶需求，進一步打造「定期投資專區」，一站式完成台美股定期投資設定，讓投資人不用頻繁切換頁面即能投資海內外市場，協助投資人提升投資效率。

國泰證券在數位轉型歷程不斷求新求變，秉持著What if We Could及你比你想的勇敢的精神，勇於突破創新、打破既有框架，以客戶需求與體驗為核心，打造各種符合客戶需求的數位體驗，未來將持續推出更多創新的整合服務，開創全方位的金融投資新格局。