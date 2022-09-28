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央行提外匯管制…匯銀很震驚：不利台灣投資

聯合報／ 記者巫其倫／台北報導
（路透）
（路透）

中央銀行總裁楊金龍昨天在立法院備詢時表示，萬一出現大量資金撤離，將採取外匯管制手段。國內匯銀人士直言，「外匯管制是很嚴厲的措施」，通常聽到這個字眼，代表市場已有金融危機危險性。過去央行只在一九九七年亞洲金融風暴有提過外匯管制，且台灣外匯存底還有五千億美元，仍可先用價量手段去阻貶。

對於央行提到外匯管制，有匯銀人士直呼「很shock（震驚）」，畢竟外匯管制是很嚴厲的手段，雖然近期外資匯出力道很強，就央行立場可以理解，但外匯管制字眼非常嚴厲，恐損及外資在台投資信心，「講白一點，外匯管制就是只准進、不准出」，恐怕會引起外資反感心態，對台灣投資會有不利影響。

匯銀人士說，前一次提到外匯管制是一九九七年亞洲金融危機，當時也曾說不排除有外匯管制，且當時斷然關閉ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯交易）業務，成功捍衛新台幣匯率；但目前台灣外匯存底仍有五千多億美元，籌碼足夠，實在不必動用外匯管制的大刀。

近期台灣資金外流嚴重，學者分析說，日圓、韓元近期也強勢走貶，日圓貶幅已達兩成以上，韓元貶幅也大於台灣，但兩國也是只有進行匯率干預，在外匯市場進行買賣，以量價來調控新台幣匯率，台灣相對貶幅更低，且這波匯率貶值是國際大環境問題，「洪水要來是擋不住」，央行應只是提到外匯管制的可能性，但不會在此時點推出，否則對台灣整體信譽、資本市場將有大衝擊。

不具名學者說，台灣資本市場進出是相對自由開放，若真的有必要動用外匯管制有點「開倒車」，從市場經濟角度，央行可從價量等手段來因應匯率貶勢。

外匯 外資 資本市場

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