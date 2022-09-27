合庫關懷員工 舉辦「透視情緒黑洞，陽光職場能量」講座

合作金庫銀行董事長雷仲達關懷員工健康，分別於今年四月及六月辦理二場健康講座獲得同仁熱烈之迴響，雷董事長特別指示辦理第三場講座，於9月27日假合庫總行大樓熱烈登場。

本次講座特別邀請亞東紀念醫院侯德斌醫師以「透視情緒黑洞，陽光職場能量」為主題，讓同仁了解自我並透過學習察覺情緒，運用正念減壓，以開放接納的心去察覺每個當下。

侯醫師表示，紓解壓力是促進心理健康之重要一環，紓壓招式多一點，則壓力即可少一些，許多人壓力源於「懊悔過去、煩惱未來」，其實把注意力放在當下，轉移想法，壓力就有機會獲得釋放。本次講座使同仁獲益良多，深受大家好評。

年初疫情升溫之際，部分同仁染疫進行居家隔離，致無法外出購置生活必需品之困境，雷董事長得知後心繫確診同仁，除給予有薪防疫隔離假外，並提供防疫關懷包，迄今發送逾2千份，減輕同仁心理及經濟雙重負擔。

雷董事長照顧員工不遺餘力，為守護員工健康，在疫情期間，全力配合政府防疫指引，此次健康講座亦遵守防疫措施，採用遠端視訊連線方式及現場錄製影像置於數位學習平台，讓全行無法到場同仁亦能透過線上參與，學習健康知識。