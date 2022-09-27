防疫保單風暴！和泰車將增資和泰產260億元 今年恐將轉虧

防疫險理賠風暴持續擴大，和泰產險今(27)日決議將額度資本額從2億股拉高至30億股，向來是獲利績優生的和泰汽車（2207）受到波及。和泰車今日董事會決議通過，在不超過260億元額度內，參與和泰產險私募現金增資。和泰車上半年獲利較去年同期腰斬至53.9億元，這回又碰上和泰產增資，法人表示，不排除今年由盈轉虧的可能性。

對於是否影響和泰車今年獲利，和泰汽車發言人、協理劉松山赴臺灣證券交易所發表重大訊息時表示，公司沒有做財務預測，不便評論。

和泰車去年稅後淨利締造162億元歷史新高，EPS達29.68元，立下汽車類股獲利里程碑。原本市場看好和泰車今年有機會挑戰EPS突破30元大關，但第1季受缺車影響，後又因轉投資和泰產險防疫保單理賠影響，上半年合併營收為1,153億元，較去年同期減少11.72%，稅後淨利53.9億元，年減50.1%，每股純益驟降至6.37元。

因應保單理賠持續增加，和泰產險決議再度增資，將透過私募增資辦理。配合子公司資金需求，和泰汽車今日董事會決議通過，在不超過新台幣260億元額度內，參與認購和泰產險私募現金增資發行的普通股，資金額來源為自有資金與銀行借款，用以充實和泰產險營運資金，提升資本適足率，強化資本結構，維護保戶權益，將待和泰產險取得主管機關核准後，依董事會決議之增資基準日，於認購額度內分次辦理增資。

和泰汽車表示，和泰產險為和泰汽車重要子公司，近年營運均呈現正向成長，本次防疫險理賠為一次性事件，雖影響本公司今年度獲利，但僅會造成短期影響，本集團汽車核心業務及周邊事業發展，獲利仍十分穩健，營運資金及借款額度充裕，無資金流動性風險，得以支應和泰產險的增資需求，維持正常運作。

和泰汽車增資和泰產險後，依和泰產險私募發行新股後的股本計算，和泰汽車與其子公司和展投資合計將持有和泰產險股權將由99.8%提高至99.99%。

隨著國內防疫險保單理賠金額持續升溫，據金管會統計，今年12家產險防疫險理賠已高達475.26億元，疫苗險理賠亦突達103.2億元，合計理賠金額高達578.47億元，已超過近三年產險獲利。因應保單理賠持續增加，和泰產險今天再度將額定資本額提高。

一家大型外資投信的台股投資主管表示，鑒於美國聯準會持續升息，壽險公司持有的海外債券部位過大，恐受到衝擊，而產險公司則是有防疫保單問題持續擴大，投資部位將暫時避開有保險公司的金融股，現階段相對看好具利差益上升的銀行股。