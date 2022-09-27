快訊

故人言盡身先去：安倍國葬追悼的「長州典故」

女大生感冒打點滴癱瘓纏訟10年 三總醫護判賠1551萬

企業財務體質健全 科技非投資等級債攻守兼備

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

面臨升息高點上調、貨幣走向寬鬆時點延後的壓力下，預計美債殖利率仍有重新對焦上修的空間。法人認為，然隨著各國央行已陸續拉高利率，債券資產收益率在今年來修正後明顯提高，且回顧過去十年歷經金融危機、美中貿易戰、新冠疫情等重大事件，非投等債下跌後一年幾乎都有迎來回漲契機，其中，科技非投等債在下跌期間相對抗跌，而上漲幅度則更勝一籌。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，觀察現階段非投資等級債企業財務體質健全，優於過去經濟衰退時情況，主要原因在於2020全球新冠疫情爆發，市場充斥不確定性，企業保守管理資產負債表與流動性，使得槓桿比率、償債覆蓋率、現金流量紛紛回升，資產負債表相對強勁，企業能夠抵禦更多壓力。

自新冠疫情爆發以來，企業紛紛聚焦在延長債券到期日，統計在2025年底前，市場僅有20%的債券到期，多數債券到期日介於2026~2029年之間。在債券殖利率攀升之際，此舉等於打開壓力閥，更有助減緩殖利率攀升對企業的衝擊。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，在聯準會持續鷹派下，短線市場再現波動，但統計FOMC後，以科技股為主的那斯達克指數單日下跌1.8%，但科技非投資等級債指數逆勢上揚0.1%。顯示科技非投資等級債相對科技股更具防禦力，待升息高峰過後，更可望展現上攻力道，展現攻守兼備優勢。

債券 疫情

延伸閱讀

Q4持續區間整理 野村：動態調整尋求獲利機會

配息機制藏風險 不可不知

美非投等債 短空長多

潤泰全現增今起申購 主辦承銷商：公司財務體質穩健

相關新聞

美強勢升息 壽險業淨值8月再蒸發1600億元

美國聯準會強勢升息，導致壽險業手中持有的債券評價減損，壽險業淨值在7月獲得短暫喘息後，8月淨值又再下降。據金管會保險局今...

郵局明起調升存款利率 1年定儲機動利率漲至1.31%

中央銀行上周四宣布升息半碼（0.125個百分點）後，中華郵政今（27）日宣布，自明日起調整存款利率，調升幅度為0.110...

貸款族哭哭！郵局升息 築巢優利貸、青安房貸利率喊漲

中央銀行上周四宣布升息半碼（0.125個百分點）後，中華郵政於今（27）日宣布，自明日起調整存款利率，調升幅度為0.11...

因應防疫險理賠 和泰產險增資要籌260億元

和泰汽車董事會決議，參與認購子公司和泰產險私募現金增資發行之普通股。在不超過260億元額度內，以認購價格每股10元，認購...

美元漲高回落 新台幣收31.78元終止連4貶

美元指數漲高回落，亞幣終於得以喘口氣，新台幣匯率今天終止連4貶，收盤收在31.78元，小升3.8分，台北及元太外匯市場總...

中華郵政存款利率明起調升 1年定儲機動利率漲至1.31%

中央銀行上周四（22日）宣布升息半碼（0.125個百分點），不僅公股行庫陸續宣布跟進調升存款利率，中華郵政公司今也宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。