企業財務體質健全 科技非投資等級債攻守兼備
面臨升息高點上調、貨幣走向寬鬆時點延後的壓力下，預計美債殖利率仍有重新對焦上修的空間。法人認為，然隨著各國央行已陸續拉高利率，債券資產收益率在今年來修正後明顯提高，且回顧過去十年歷經金融危機、美中貿易戰、新冠疫情等重大事件，非投等債下跌後一年幾乎都有迎來回漲契機，其中，科技非投等債在下跌期間相對抗跌，而上漲幅度則更勝一籌。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，觀察現階段非投資等級債企業財務體質健全，優於過去經濟衰退時情況，主要原因在於2020全球新冠疫情爆發，市場充斥不確定性，企業保守管理資產負債表與流動性，使得槓桿比率、償債覆蓋率、現金流量紛紛回升，資產負債表相對強勁，企業能夠抵禦更多壓力。
自新冠疫情爆發以來，企業紛紛聚焦在延長債券到期日，統計在2025年底前，市場僅有20%的債券到期，多數債券到期日介於2026~2029年之間。在債券殖利率攀升之際，此舉等於打開壓力閥，更有助減緩殖利率攀升對企業的衝擊。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，在聯準會持續鷹派下，短線市場再現波動，但統計FOMC後，以科技股為主的那斯達克指數單日下跌1.8%，但科技非投資等級債指數逆勢上揚0.1%。顯示科技非投資等級債相對科技股更具防禦力，待升息高峰過後，更可望展現上攻力道，展現攻守兼備優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言