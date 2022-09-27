防疫險加疫苗險理賠破千億 產險業淨值7年來新低

防疫險加疫苗險理賠正式突破千億元大關，產險業今年前8月稅前損失更擴大到765億元，淨值在7月跌破千億大關後，8月持續下探到943億元，創下2015年以來的新低。

據金管會保險局今公布最新統計，今年以來到9月26日止，防疫險理賠達841億元，若加計疫苗險理賠的229.4億元，整體防疫險相關保險理賠高達1070.4億元，正式突破千億元大關。

今年以來到9月26日止，防疫險理賠金額達841億元，若與保費收入45.2億元相較，理賠金額已遠超過收進來的保費收入18.6倍之多。防疫險理賠金額每週仍以60億元速度增加中，以19日到26日7天來說，仍然單週增加約63億元，理賠增加速度還沒有明顯下降，高峰還未過去。

防疫險理賠正衝擊著產險業財務狀況，據保險局今公布，8月產險業稅前損失已達765億元，比起7月的稅前損失550億元持續擴大，也較去年同期減少940億元，年減幅度達537.1%。

淨值部分，產險業7月底淨值正式低於千億大關後，8月淨值持續下探，7月底淨值976億元，8月底更降為943億元，較去年同期減少597億元、年減幅度達38.8%。

上一次產險業年底淨值在千億元以下是2014年的971.5億元，到2015年累積成長到1008億元，之後產險業淨值一直都維持在千億之上，今年7月開始正式跌破千億大關，若年底前淨值無法回升的話，今年產險業淨值將會是7年多來的新低。