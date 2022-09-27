防疫保單之亂 兆豐金拍板將對兆豐產險增資逾20億元

兆豐金控（2886）今（27）日下午召開董事會，拍板將對子公司兆豐產險私募增資，依兆豐產上半年財報每股淨值14.08元定價，增資約1億4,205萬股，合計注資金額20億6.4萬元，兆豐產險資本額則將增至44.2億餘元。由於增資金額不大，兆豐金將以自有資金支應，不須因此辦理現金增資。

這也是防疫保單之亂後，又一產險公司辦理增資，其他幾家民營金控子公司有產險的，多已辦理增資完畢。

兆豐金表示，全案將待取得主管機關核准投資後，於現金增資基準日繳足股款，最快10月底前完成，不會拖過年底。

兆豐產險因為防疫保單慘賠，使得獲利大虧、RBC大降，根據兆豐產險半年報，上半年淨值較去年底大減超過30億元，淨值比率也腰斬至15.72%，換算每股淨值也降到約14.08元。為了解決兆豐產險的燃眉之急，因此兆豐金依照兆豐產險RBC需求估算，先行對兆豐產險增資1.4億餘股，注資20多億元，使其RBC不因理賠持續增加而導致風險資本適足率（RBC）不足，暫估增資後兆豐產險RBC將可望拉高至近300%。同時兆豐金也可免於辦理現金增資的麻煩，未來再行滾動式調整對兆豐產險資本規劃，評估是否需要繼續增資。

兆豐金今天召開董事會敲定兆豐產增資計畫，在增資完成前，兆豐產則是先行銀行短期融通、發行短票、商業本票（CP）等方式因應，待私募增資資金到位後，即可償還短期借款，後續也將提出發展規劃。