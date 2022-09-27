郵局明起調升存款利率 1年定儲機動利率漲至1.31%
中央銀行上周四宣布升息半碼（0.125個百分點）後，中華郵政今（27）日宣布，自明日起調整存款利率，調升幅度為0.110至0.170個百分點。其中，1年期定儲機動利率將由1.185%上調至1.31%，調幅為0.125個百分點。
由於中華郵政存款利率與多項政策性貸款利率連動，郵局升息後，包括青年安心成家等政策房貸利率也將跟進調漲，貸款族的利率負擔將變得更加沉重。
中華郵政公司宣布，自111年9月 28日起調整存款利率，調整後，1年期定期儲金年利率固定利率為1.35%、機動1.31%。
一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：
(一) 一月期定期儲金年利率
一般：固定0.840%、機動0.840%。
500萬元(含)以上：固定0.320%、機動0.320%。
(二) 三月期定期儲金年利率
一般：固定0.910%、機動0.910%。
500萬元(含)以上：固定0.335%、機動0.335%。
(三) 六月期定期儲金年利率
一般：固定1.075%、機動1.030%。
500 萬元(含)以上：固定0.350%、機動0.350%。
(四)九月期定期儲金年利率
一般：固定1.105%、機動1.035%。
500萬元(含)以上：固定0.360%、機動0.360%。
(五) 一年期定期儲金年利率
一般：固定1.350%、機動1.310%。
500 萬元(含)以上：固定0.460%、機動0.455%。
(六) 二年期定期儲金年利率
一般：固定1.385%、機動1.345%。
500萬元(含)以上：固定0.465%、機動0.465%。
(七) 三年期定期儲金年利率
一般：固定1.395%、機動1.345%。
500萬元(含)以上：固定0.470%、機動0.470%。
二、郵政存簿儲金年利率0.455%。
三、媒體轉帳薪資存款年利率0.510%。
四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.330%。
五、公教存款年利率1.345%。
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