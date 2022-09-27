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防疫雙險持續失血 理賠金額突破千億元大關

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
投保防疫保單民眾。報系資料照／記者曾原信攝影
投保防疫保單民眾。報系資料照／記者曾原信攝影

防疫雙險理賠金額持續大失血，本周賠款正式破千億元大關。金管會今（27）日公布，今年以來統計至9月26日止，防疫保單已理賠超過219萬件、理賠金額逾840億元；疫苗險理賠件數55.2萬件，理賠金額229.4億元，防疫雙險總件數274萬件，理賠金額破千億元達1070.4億元。

金管會保險局公布防疫保單最新數據，9月20日至9月26日近一周防疫險理賠件數增加超過15.7萬件，理賠金額增加63億元；疫苗險近一周理賠件數增加4.3萬件，理賠金額增加18億元。

自今年統計累計至9月26日，防疫險部分，有效保單485萬件，保費收入45.21億，理賠金額是保費收入的18倍以上。

疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的22倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共727萬件。

產險業持續增資以求度過理賠風暴。保險局副局長張玉煇今表示，現售商品部分，有3家公司3張商品，分別是2間產險1間壽險，各有1張商品，不過承保有限制。

增資部分，目前已經有核准4家產險公司增資，國泰世紀產險、中信、富邦、新安東京海上，總金額487億元，另外，部分公司正進行增資程序，但尚未報到保險局，已完成增資程序的共有3家，包含國泰世紀產險、中信產、富邦產，另有3家公司申請短期借款，以支應防疫險鉅額理賠金。

理賠 防疫險

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