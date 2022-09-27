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央行稱必要時祭外匯管制 匯銀人士直呼「很shock」

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
央行總裁楊金龍（右起）、金管會主委黃天牧與財政部次長阮清華，上午在立法院針對穩定股匯市相關作為上備詢。記者林澔一／攝影
央行總裁楊金龍（右起）、金管會主委黃天牧與財政部次長阮清華，上午在立法院針對穩定股匯市相關作為上備詢。記者林澔一／攝影

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院備詢時表示，萬一出現大量資金撤離，將會採取外匯管制手段。國內匯銀人士直言，「外匯管制是很嚴厲的措施」，通常要聽到這個字眼，代表市場已有金融危機的危險性，過去央行只在1997年亞洲金融有提過外匯管制，且台灣外匯存底還有5000億元，仍可先用價量手段去阻貶，央行不會一下就「動大刀」。

國民黨立委曾銘宗今針對近期台股狀況，詢問楊金龍「萬一短期內外資撤出1000億美元」央行是否有相對應措施？楊金龍表示，萬一出現大量資金撤離，將會採取外匯管制手段；但他強調，外資撤出至今，央行的因應措施都算是非常好，且外匯存底還有5000多億，所以由此可見外資撤離1000億的話，我國都還有足夠能力因應。

楊金龍也說，假設真的發生無法因應的狀況，首先就是要先密切注意他的動向，若撤離狀況真的相當嚴重的話，就必須要來研擬如何管制的措施，例如管制一天內流出的金額要有限制，但要進行管制前還要配合股市狀況。

對於央行提到外匯管制，有匯銀人士直呼「很shock（震驚）」，畢竟外匯管制是很嚴厲的手段，雖然近期外資匯出力道很強，就央行立場可以理解，但外匯管制的字眼非常嚴厲，恐損及外資在台投資信心，「講白一點，外匯管制就是只准進、不准出」，恐怕會引起外資反感心態，對台灣投資會有不利影響。

匯銀人士說，央行要提到外匯管制字眼，通常是市場有金融風暴的危險性，前一次提到已是1997年的亞洲金融危機，當時也曾說不排除有外匯管制，且當時斷然關閉NDF（無本金交割遠期外匯交易）業務，成功捍衛新台幣匯率；但目前台灣外匯存底仍有5000多億元，要應付外資資金外流還有籌碼，實在不用動用外匯管制的大刀。

另有不具名學者說，近期台灣資金外流嚴重，但台灣資本市場進出是相對自由開放，若真的有必要動用外匯管制有點「開倒車」，從市場經濟角度，央行可從價量等手段來因應匯率貶勢。

學者也說，日圓、韓元近期也強勢走貶，日圓貶幅已達兩成以上，韓元貶幅也大於台灣，但兩國也是只有進行匯率干預，在外匯市場進行買賣，以量價來調控新台幣匯率，台灣相對貶幅更低，且這波匯率貶值是國際大環境問題，「洪水要來是擋不住」，央行應只是提到外匯管制的可能性，但應不會在此時點推出，否則對台灣整體信譽、資本市場將有大衝擊。

央行 台幣匯率

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