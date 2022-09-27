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最後倒數計時 國泰兒童繪畫比賽等你來參加

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰每年舉辦兒童繪畫比賽，近年每年吸引近10萬人參與，透過孩童用畫筆詮釋愛地球、愛環保意識。圖/國泰金控提供
國泰每年舉辦兒童繪畫比賽，近年每年吸引近10萬人參與，透過孩童用畫筆詮釋愛地球、愛環保意識。圖/國泰金控提供

面對氣候變化帶來的影響，你有什麼想法？快用畫紙表現出來！國內規模最大、歷史最悠久，由國泰金控（2882）主辦的「國泰全國兒童繪畫比賽」，今年邀請所有國小、幼兒園的小畫家一起腦力激盪，把「對地球最好的一件事」畫出來，一起分享如何愛地球的方式！比賽分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級共四組，徵畫倒數計時中，10月3日截止收件。

國泰兒童繪畫比賽舉辦47年來，每年都以不同主題，邀請孩子跟家長腦力激盪，透過畫筆去描繪出對世界更好的想像，今年希望大家面對環境變遷，可以用繪畫表達出，什麼才是「對地球最好的一件事」；國泰始終相信，只要敢想像，就一定有機會可以看見，「要先敢行動，才能創造感動，如同國泰的企業精神，你比你想的勇敢!」

國泰投入永續活動多年，鼓勵員工從生活中簡單的事情做起，也透過各種方式倡議ESG議題，成效斐然。而行之有年的國泰兒童繪畫比賽，近年來更特別關注環境議題，透過徵畫主題去鼓勵孩子愛運動、了解種樹的重要，從小開始培養永續觀念，透過思考並落實到生活中，透過實踐去愛護地球，長久實行下來，就會讓這個世界越來越好。

為延續小朋友對美術學習的熱情，針對繪畫比賽各組初審獲得佳作及入選獎得主 ，國泰金控舉辦「藝術營隊」活動，規劃多元美學課程，引導親子對藝術有更多想像，除靜態作畫外，安排走出戶外細心觀察，造訪植物園、客家文化園區、陶瓷博物館等地，讓不同的藝術形式，成為創作靈感來源；今年規劃前進「板橋林家花園」，讓小朋友從古蹟中體驗多元美學，拓展藝術視野。

除兒童繪畫比賽外，國泰金控為鼓勵大專及高中職美術相關科系學生創作，發掘更多新生代藝術家，同步舉辦「第22屆新世紀潛力畫展」，提供對創作有熱忱的青年學子一個展現作品並獲得獎學金的機會，繳畫期間為即日起至10月14日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限。

「第47屆國泰全國兒童繪畫比賽」、「第22屆新世紀潛力畫展」活動報名辦法詳見活動網站，請參考活動網站最新資訊。

第47屆國泰全國兒童繪畫比賽

https://www.cathaypublic.com.tw/cathayart/painting47/?id=21

第22屆新世紀潛力畫展

https://www.cathaypublic.com.tw/cathayart/2022/?id=20

第47屆國泰全國兒童繪畫比賽以「對地球最好的一件事」為主題 ，藉繪畫鼓勵大家愛地球，徵件期間即日起至10月3日止。圖/國泰金控提供
第47屆國泰全國兒童繪畫比賽以「對地球最好的一件事」為主題 ，藉繪畫鼓勵大家愛地球，徵件期間即日起至10月3日止。圖/國泰金控提供

國泰金控

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