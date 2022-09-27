首宗「金金併」過關 中華徵信所：台灣最多只需9家金控

金管會於上周同意富邦金控完全合併日盛金控，合併基準日預計最快在11月下旬，完成台灣金融史上首宗「金金併」的成功案例。CRIF中華徵信所建議，台灣若要提升金控公司的國際競爭力，可思考「3個5年目標」。

CRIF指出，「金金併」將是台灣金控公司壯大的趨勢，但需要政府用更大能量推動，甚至要以完成第一椿「官股金金併」的激勵，作為加快台灣「金金併」的催化劑。

2001年立法完成金控法後，主管機關陸續在2001年底至2002年核准14家金控公司，CRIF也於2003年底提出「金控七雄 決戰境外」的看法，指金控公司家數過多、影響競爭力，認為金控家數應該減半，且發展戰場應放眼海外市場。

CRIF評估，除當時資產總額達1兆元以上的7家金控（包括國泰金、兆豐金、中信金、華南金、第一金、富邦金、新光金加台新金）之外，其餘金控公司應找尋適合金控合併。後來政府推動二次金改，其中也包括金控減半，但是並沒有達成，而台灣金及合庫金的成立則使金控公司增加至16家。

前年富邦金公開收購日盛金，CRIF再度建議，因全球100大銀行的資產總額門檻，幾乎是以10兆元新台幣起跳，CRIF認為台灣最多只需要9家金控公司，建議資產總額在3兆元以下的金控公司應找合意的對象合併，將台灣最小的金控公司資產總額提升到5兆元以上，以強化國際競爭力。

但到2022年第二季底止，台灣2大金控公司國泰金控及富邦金控的資產總額分別為11.58兆元、10.47兆元，即使2大金控合併也只能勉強擠進全球100大金融機構的後段班。

CRIF建議，台灣「金金併」的步伐需要更為加快，須研議制訂一個期限來達成規劃的目標，可思考「三個五年目標」。

一、5年內創造一家資產總額達20兆元的金控公司。二、5年內提升金控公司的最低資產總額需達到5兆元。三、5年內要把具有官股身份的5家金控公司依政策功能及營利功能分別整合為兩家金控。政府應先以完成官股金控合併案，重新使官股金控成為台灣金控公司的領頭羊，以催化民營金控合併動力。

CRIF提到，目前市場僅有新光金與台新金合併提出構想，但法令規定，一定期限內金控公司的資產總額最低門檻要提升到一定的規模，第一級資本也必須跟著提升時，金控公司就必須配合法令提升資產總額規模，且相互合併是最快的方式。