房市信心拐點浮現 信義房屋：本季看壞比看好還多

信義房屋今（27）日發布網路調查報告，受到台股重挫、央行持續升息等影響，購屋人對於房市信心持續下滑，本季房市信心已經出現看壞比看好更多，且有43%受訪者認為房價已經反映通膨了，再漲有限，另，台股重挫也對民眾資金與信心有所影響，21%受訪者表示自備款資金虧損，35%則擔心台股大跌反映未來經濟可能衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年股市大漲三千點，帶動投資人與大股東身家資產大幅增加，也帶動房市出現一波資金行情，不過，今年以來股市高低點相差近五千點，投資人今年不少面臨資產虧損，加上央行連續性的升息，多少對於購屋人心裡會產生壓力。

雖然通膨壓力仍揮之不去，但漲多就是最大利空，43%相對多數的受訪者也認為房價早已反映通膨，再漲有限，因此本季在眾多利空因素匯聚之下，房市信心出現看壞的比看好的多，且看壞的比例也是近5季調查以來最高的一次。

信義房屋針對官網的使用者進行調查，調查結果顯示，今年第1季市場最樂觀的時候，有高達62%的人看漲未來房價，不過隨後緩步收斂，上一季買方對未來房價預期看好、持平與看壞的比例接近。

不過，這季調查已經是看壞比看好的多，有36%看跌未來房價，剩下28%看漲未來房價，房市信心出現交叉趨勢，但當前房市信心僅是回到較為平衡的狀態，2020第2季疫情爆發當時，看壞的比例甚至一度拉高到67%。

至於通膨影響部分，43%認為房價已經反映通膨，再漲有限，顯示相對多數人雖有感通膨壓力，但也體認到過去一段時間，房價已經充分反映通膨而上揚，通膨恐難再支撐房價持續走揚，但也有34%受訪者認為通膨還會讓房價上揚。

面對今年跌跌不休的股市，35%受訪者認為不影響購屋計畫，另外35%擔憂股市大跌背後，反應景氣衰退，可能暫時觀望，另外也有21%受訪者指出自備款虧損，選擇暫時觀望。